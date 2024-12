Angra dos Reis vira palco para o Aloha Spirit Festival

Entre os 16 e 18 de agosto, a Praia do Anil, em Angra dos Reis (RJ), virou palco para um dos maiores eventos aquáticos do mundo, o Aloha Spirit Festival. A competição reuniu atletas de diversas modalidades, com disputas de natação, va’a, stand up paddle e surfski.



Com participantes vindos de diversos estados brasileiros e de países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru, o Aloha Spirit tem se firmado no calendário, atraindo talentos de diferentes regiões. “Festivais como este colocam Angra em destaque no cenário turístico nacional e internacional, pois atraem a atenção da mídia e de influenciadores, o que, por sua vez, atrai novos visitantes”, avalia o diretor da Nacional Inn Hotéis, Ricardo Aly.



O empresário relata que as pessoas que vão ao local para assistir às competições acabam retornando a cidade, impactando positivamente também o setor de hotelaria e turismo. “Centenas de competidores de várias partes do Brasil e do mundo trazem consigo suas equipes, famílias e, claro, fãs. As pessoas se encantam com as belezas naturais e acabam retornando, seja para explorar mais a região ou para curtir a tranquilidade que Angra oferece”, destaca Aly.



O Aloha Spirit Festival escolheu Angra dos Reis para a realização do evento como resultado das obras de saneamento e revitalização da orla da Praia do Anil, um projeto de urbanização da prefeitura. Desde 2019, a competição tem ampliado seus impactos ambientais e sociais positivos como forma de seguir a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).



“O evento não só beneficia a economia local, mas também promove um estilo de vida saudável e sustentável, que é cada vez mais valorizado pelos turistas. Assim, a competição reforça a imagem da cidade como um destino para quem busca não apenas lazer, mas também uma conexão mais profunda com a natureza e o esporte”, avalia o diretor.



A Agenda 2030 é um compromisso assumido por líderes de 193 países em um documento composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas, que abrangem diversas áreas sociais, econômicas e ambientais. O festival se propõe a ser um espaço de aprendizado e inspiração para pessoas que buscam um mundo mais justo e ambientalmente equilibrado.



“Eu percebo que movimentos como este geram um ciclo positivo, alimentando o turismo, que, por sua vez, fortalece a economia local, criando mais oportunidades de emprego e desenvolvimento. O impacto do Aloha Spirit no setor de hotelaria e turismo em Angra é imenso, e beneficia tanto a economia quanto a imagem da cidade como um destino turístico”, conclui Aly.



Para saber mais, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/nacional-inn-angra-dos-reis