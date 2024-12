Marketing usa análise de dados e metodologia científica

Cada vez mais, o profissional responsável pela gestão de tráfego, estratégia de marketing digital que tem como objetivo trazer mais visitantes para os canais de uma empresa, está ligado ao tráfego pago como Google Ads e Facebook Ads. É o que destaca um artigo recente, publicado pela Serasa Experian.

Apesar disso, atualmente, a gestão combina outras modalidades de tráfego como o orgânico, pago, e o social, ainda segundo informações compartilhadas pela Serasa. Victor Hugo Piovan, especialista em marketing, conta que a gestão de tráfego permite identificar o perfil do público mais interessado nos produtos ou serviços da empresa.

“Com a análise detalhada de métricas como taxa de conversão e engajamento, conseguimos direcionar os anúncios para pessoas que têm maior potencial de se tornarem clientes, otimizando campanhas para atrair leads que estão mais propensos a concluir uma compra ou solicitar um serviço”, explica. “Isso resulta em leads mais qualificados e menos desperdício de verba em público-alvo inadequado”, acrescenta.

Piovan é gestor de tráfego pago à frente da Proads - Performance Digital, empresa que atua com gestão de tráfego pago, consultoria de Google Ads, gestão de automações, dashboards e digital analytics. Ele explica que o marketing digital moderno é guiado pela análise de dados porque permite decisões baseadas em fatos e não em suposições.

“Com o uso de ferramentas de análise, como Google Analytics e plataformas de CRM, as empresas conseguem mensurar o impacto de cada ação e entender o comportamento do público”, afirma. “A metodologia científica traz uma abordagem estruturada para testar, analisar e ajustar campanhas, permitindo otimizações constantes e a busca por melhores resultados com base em evidências concretas”, complementa.

CPC baixo não deve ser prioridade

Na visão de Piovan, na hora de definir uma estratégia, as empresas não devem pensar somente nos custos (CPC baixo), o que pode levar a atrair um público que não converte.

Em vez disso, é importante avaliar o retorno sobre o investimento (ROI) e o custo por aquisição de cliente (CAC) para garantir que a verba seja gasta de maneira eficiente.

“Uma estratégia bem pensada considera também a qualidade do público atingido e o potencial de receita que ele pode gerar, não apenas o custo imediato de um clique”, diz.

Como definir uma estratégia efetiva de ROAs e qualidade de leads?

Segundo Piovan, para definir uma estratégia de ROAs (Retorno sobre o Investimento em Anúncios), é importante identificar primeiro quais são as margens de lucro dos produtos ou serviços. A partir disso, é possível calcular o ROAs ideal e ajustar os lances e alocação de orçamento.

“A qualidade de leads, por sua vez, pode ser controlada segmentando os anúncios para públicos específicos e otimizando campanhas com base nos dados de comportamento, garantindo que o tráfego direcionado tenha um perfil mais alinhado aos objetivos da empresa”, explica.

Gestor certificado pode ajudar

De acordo com Piovan, um gestor de tráfego certificado tem a habilidade de estudar os dados e evitar armadilhas de interpretação.

“Um gestor certificado tem treinamento para analisar dados além do óbvio, identificando correlações reais e métricas de performance que impactam diretamente o negócio”, pontua. “Esse profissional sabe diferenciar métricas de vaidade, como visualizações, das que realmente importam, como conversões e ROI”.

Segundo o gestor da Proads, agência de tráfego pago, um especialista também aplica metodologias para evitar vieses e consegue ajustar campanhas conforme o comportamento real do público.

Piovan destaca que, além de trazer leads qualificados e otimizar o retorno sobre o investimento, a gestão de tráfego permite uma visão ampla sobre o processo.

“Através de análises contínuas e uso de Inteligência Artificial (IA) em algumas plataformas, um gestor de tráfego pode prever tendências, adaptar campanhas em tempo real e garantir que o negócio esteja sempre à frente da concorrência - o que pode proporcionar uma vantagem estratégica para a empresa”, explica.

Para mais informações, basta acessar: https://proads.com.br/