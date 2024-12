Tendência na música, lançamentos de singles ganham espaço

Cada vez mais, músicos e bandas — dos artistas independentes aos grandes nomes da indústria — estão aderindo a uma nova estratégia de lançamento: em vez de concentrar suas produções em um único álbum, preferem disponibilizar singles ao longo do ano.



A tendência responde à nova dinâmica de consumo musical, impulsionada pelo domínio das plataformas de streaming e pela presença das redes sociais. Relatório Anual de Economia Musical do Spotify, analisando dados de 2023 já apontavam essa tendência, avaliando que isso democratiza o consumo de musicas produzidas por artistas independentes. Esse modelo não apenas garante visibilidade constante aos artistas, mas também se alinha ao desejo do público por novidades frequentes.

A banda carioca Urca Bossa Jazz aderiu a essa estratégia. Formada por músicos experientes, lançou o single “Nós Dois”, com participação da cantora Cris Delanno, em outubro e planeja seguir com mais singles. O próximo é “E perchè no?”, em italiano, que estara disponível nas plataformas no próximo dia 29 de novembro. O compositor Wagner Cinelli comenta que essa estratégia trouxe mais dinamismo ao processo criativo: “Antes, lançávamos um álbum por ano; agora, cada faixa é um projeto individual, o que deixa a criação mais ágil e alinhada com o gosto do público”.

Essa transformação também é adotada por grandes artistas e gravadoras comerciais, uma vez que as plataformas de streaming remuneram com base na popularidade de cada faixa individual. Ao longo de 2024, essa prática foi consolidada globalmente, criando um fluxo contínuo de lançamentos que favorece a interação do público com cada música. Roberto Menescal, parceiro da banda, destaca que esse modelo agiliza a produção e amplia o impacto de cada faixa lançada: “Antes, esperávamos a resposta do público a um álbum completo; agora, cada lançamento ganha vida por si só”.

Website: https://open.spotify.com/artist/4rUUf62R0iykkPKJO2SsxS?si=lmFZhhYNQJ-BBRGBaYxsiA