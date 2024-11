Acadêmica da FACERES apresenta estudo em congresso mundial

Sediado em Lisboa, Portugal, o 32º Congresso Mundial sobre Controvérsias em Obstetrícia, Ginecologia e Infertilidade (COGI), um dos maiores eventos internacionais para profissionais da área, reuniu mais de 1.000 participantes de mais de 80 países para discutir assuntos neste campo da medicina.

O Brasil esteve representado por seis participantes, incluindo Carolina De Marqui Milani, acadêmica do 3º ano da Faculdade de Medicina FACERES. Carolina foi a única estudante brasileira a apresentar um trabalho na modalidade oral, um passo importante para a instituição e para uma jovem pesquisadora.

O estudo intitulado “Zuranolona como primeira escolha no tratamento da depressão pós-parto: revisão integrativa de literatura”, foi desenvolvido sob a orientação do professor Dr. Gabriel Dumbra (médico ginecologista e obstetra), em coautoria com as acadêmicas Júlia Torres Margioti e Cárita Chagas Gomes. O objetivo foi a análise da Zuranolona como uma nova opção terapêutica para o tratamento da depressão pós-parto, um problema de saúde pública que afeta milhões de mulheres em todo o mundo. Ao explorar novas alternativas para o tratamento da depressão pós-parto, o estudo abre portas para futuras investigações e pode oferecer novas perspectivas para o cuidado das mulheres nesse período tão delicado.

“Foi realizada uma revisão integrativa sobre as vantagens da medicação ‘Zuranolona’ em relação aos tratamentos disponíveis no Brasil para depressão pós-parto”, explica o professor.

Para a acadêmica, a experiência foi marcante. “Ser a única aluna de uma faculdade de medicina brasileira, à frente de uma plateia formada por profissionais renomados do mundo todo, foi uma experiência indescritível. Apresentar o trabalho na modalidade oral foi uma grande emoção e um aprendizado para toda a vida”, mencionou Carolina.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta sobre a depressão pós-parto e a saúde mental das mulheres durante a gravidez e após o nascimento do bebê. A OMS afirma que cerca de 20% das mulheres podem ter um transtorno mental durante a gravidez ou no ano após o parto.

A depressão pós-parto (DPP) é um distúrbio mental que pode afetar mulheres logo após o parto. Os sintomas mais comuns são: tristeza excessiva, humor deprimido, alterações de sono e apetite, perda de concentração e falta de interesse nas atividades práticas.

Além de Carolina, participaram do evento outros profissionais brasileiros reconhecidos: Dra. Ludmila Silveira e Dr. Renato Augusto Moreira de Sá, com apresentações no formato de E-pôster e Dr. Marcelo Montenegro, Dra. Camila Silveira de Souza e Dr. Edson Lo Turco.

O 32º Congresso Mundial sobre Controvérsias em Obstetrícia, Ginecologia e Infertilidade (COGI) é um "congresso conceitual" que lida principalmente com questões controversas no amplo campo da saúde da mulher, no formato de debates e discussões. O evento proporciona aos principais líderes de opinião do mundo todo a oportunidade de debater efetivamente dilemas clínicos e terapêuticos e outras questões importantes enfrentadas pelos clínicos em sua prática diária.

