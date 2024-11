Helping Hand expande atuação com novas filiais no Brasil

A Helping Hand, empresa especializada em intermediações de pequenas e médias empresas, anunciou um aporte financeiro para abertura de oito novas filiais no país, com o objetivo de concentrar os escritórios em regiões estratégicas, estar mais próximo dos clientes e, consequentemente, gerar melhores oportunidades para as empresas parceiras.

São Bernardo do Campo, Guarulhos, São Paulo Capital, Florianópolis, Brasília, Porto Alegre, Curitiba e Ribeirão Preto foram as cidades escolhidas para a expansão.

De acordo com o CEO da empresa, Lucas Mendes, a Helping Hand encontrou nesse mercado a necessidade de um acompanhamento profissional dos clientes, que até então era considerado pouco desenvolvido quando se trata de pequenas e médias empresas. “Muitas empresas menores acabam fechando as portas por não saberem ou não terem o acompanhamento correto para um auxílio na venda de sua marca”, explica.

O movimento da empresa se dá em um momento estratégico onde, mesmo com uma retração nos números em relação ao valor global de fusões e aquisições (M&A), o Brasil continuou no topo do ranking de países mais ativos em fusões e aquisições na América Latina, como relatado por pesquisa recente noticiada pelo IT Forum e elaborada pela TTR Data.

Parceria com organização do mercado imobiliário

Além das novas filiais, a Helping Hand também fechou parceria com a Century 21. Fruto dessa união surgiu a Century 21 Helping, especializada em imóveis de alto padrão e que está localizada na cidade de Campinas.

Lucas explica que a elaboração do projeto com a Century 21 se deu pela necessidade de encontrar mais parceiros e abrir novas portas. “A Century 21 é uma rede de 140 mil intermediadores em todo o mundo. Isso tem como premissa fortalecer nossa marca e nossa presença no mercado de M&A”, enfatiza.

Mercado de M&A no Brasil

Ainda de acordo com a pesquisa da Aon, nos primeiros seis meses deste ano, as indústrias que mais se destacaram em atividade no Brasil foram Internet, Software e Serviços de TI, com 159 negociações, seguidas por Real Estate, com 73, Software Especializado para Indústrias, com 65, e Serviços Profissionais, com 47.

Dentro desse cenário do mercado de M&A, Lucas também destaca o crescimento do setor de Tecnologia. “Espera-se que esse setor continue a atrair investimentos, especialmente em startups que oferecem soluções inovadoras. Isso pode criar oportunidades de M&A à medida que empresas maiores buscam adquirir novas tecnologias”, analisa.

Além disso, com a economia se recuperando, muitas pequenas e médias empresas podem buscar fusões ou aquisições para aumentar a competitividade e expandir as operações, segundo o empresário.