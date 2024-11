BTFF conecta empresas e profissionais do mercado fitness

Entre os dias 22 e 24 de novembro, o Expo Center Norte, em São Paulo, se tornou o ponto de encontro do universo fitness, saúde e bem-estar com a realização da 6ª edição Brasil Trading Fitness Fair - BTFF. Organizada pelo Italian Exhibition Group – IEG Brasil, a feira reuniu 90 marcas de diferentes segmentos do mercado e recebeu uma visitação qualificada de profissionais do setor, da área da saúde e do universo fitness, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de negócios, troca de conhecimentos, experiências e a atualização do setor.

Os três dias de evento geraram conexões entre indústria, varejo, nutricionistas, médicos do esporte, personal trainers, profissionais de educação física, atletas, esportistas, treinadores e estudantes em diversas atividades, como oficinas de nutrição, workshops, talk shows, palestras, mentorias, práticas de artes marciais e mesas de debates.

Destaque para as Mesas BTFF, com discussões sobre o mercado de suplementos e as últimas novidades em alimentos e bebidas para a nutrição esportiva. As mesas, coordenadas, respectivamente, pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Suplementos Nutricionais e Alimentos para Fins Especiais (BRASNUTRI) e pela Associação Brasileira de Nutrição Esportiva (ABNE), reuniram especialistas do setor para discutir o desenvolvimento do mercado brasileiro de suplementos, inovações, desafios e as oportunidades do mercado.

"Participar da BTFF 2024 é um marco importante para a nossa estratégia de presença nas principais feiras de saúde e bem-estar do Brasil. Nosso estande trouxe as mais recentes inovações e os melhores produtos do mercado, apresentados em conjunto com nossos associados. Além disso, promovemos um diálogo aberto e direto entre stakeholders, prescritores e formadores de opinião na Mesa BRASNUTRI. Iniciativas como essa não apenas fortalecem a associação, mas também impulsionam o desenvolvimento de todo o ecossistema de suplementação no país”, disse Bruno Busquet, presidente da associação.

Já a presidente da ABNE, a nutricionista Tânia Rodrigues, ressalta que a participação da associação na BTFF surpreendeu. “Nos surpreendeu o número de nutricionistas e estudantes de nutrição que nos procuraram e fizeram ali algumas conexões profissionais, que era nosso principal objetivo. Também uma surpresa que impactou positivamente foi a presença de público no talk show e na mesa que a gente fez pela ABNE, falando sobre as tendências na nutrição esportiva e a conexão da nutrição com educação física, com a medicina esportiva, para melhor qualidade de trabalho, interagindo no bem-estar dos nossos clientes pacientes”.

As Rodadas de Negócios, um diferencial da BTFF entre as feiras do setor, também permitiram às marcas expositoras ampliar sua presença no mercado e encontrar novos canais de distribuição. A Bold Snacks, por exemplo, aproveitou a oportunidade para expandir seus contatos com profissionais e empresas do ramo de nutrição e bem-estar. Segundo Lorena de Souza, analista da área Comercial da marca, a experiência foi extremamente positiva. “Aqui a gente conseguiu um volume muito grande de prospecção e apresentamos o produto para novos lojistas, academias e body shops”.

Foram 104 reuniões de negócios em um único dia, que mobilizaram compradores de Goiás, Ceará, Paraná e São Paulo, capital e interior do estado. As reuniões comerciais realizadas estimam uma projeção de negócios para os próximos doze meses na ordem de R$10 a R$15 milhões.

Prática esportiva e saúde Integral

Entre as novas marcas que participaram da BTFF 2024, está a Adidas Combat, divisão de Esportes de Combate da Adidas, que trouxe para a feira atividades dedicadas às artes marciais no Complexo Esportivo BTFF, onde o público teve a oportunidade de participar de aulas práticas e interagir com atletas. Muay thai, jiu-jitsu, boxe e MMA fizeram parte das demonstrações, além de palestras com grandes nomes do esporte, como Lila Furtado, campeã mundial de boxe, Patrick Teixeira, ex-campeão mundial de boxe, e Marcos Babuíno, campeão do Standout Fighting Tournament (SFT).

No BTFF Trends, talk shows com nutricionistas, atletas, personal trainers e especialistas em life style debateram temas relevantes como dieta planejada para garantir o bom desempenho e evitar lesões, questões como saúde mental aliada à saúde física, saúde da mulher, estilo de vida, a importância do equilíbrio entre o corpo e mente e muitos outros temas relevantes para o público em geral e profissional.

Profissionais empreendedores

Mentorias individuais gratuitas e um workshop exclusivo dedicado a profissionais de educação física que almejam empreender e se desenvolver na carreira de personal trainer foram oferecidas pela Academia Brasileira de Personal Trainers (ABPT), em uma parceria inédita com a BTFF.

Para Claudia Arouca, presidente da ABPT, "o evento proporcionou uma experiência enriquecedora para networking e também de criar oportunidades para os profissionais que compõem a nossa diretoria, os filiados e as parcerias que nós fizemos com as universidades, com participação dos acadêmicos.Trazer este público para vivenciar algo prático, como aplicar pesquisas, realizar avaliação física de forma contínua num evento desse porte, é um laboratório muito rico para eles".

A Adidas Brasil também esteve presente no evento para lançar o “Programa Parceiros Adidas”, voltado aos profissionais de Educação Física, Fisioterapia e áreas relacionadas. Segundo a empresa, o objetivo é impulsionar a carreira desses profissionais, com renda extra por meio de comissões para as indicações de produtos da marca. “Até sexta-feira, fizemos 1,4 mil cadastros e tivemos 363 inscritos na plataforma para afiliados. O número de visitantes em nosso estande também foi bastante expressivo. Desta forma, a feira foi bastante positiva e alcançamos nossa meta que é a ampla divulgação da nova plataforma. Sentimos que a receptividade foi muito boa”, afirma Lucas Ramires, da área de atendimento da empresa.

Website: http://www.btff.com.br