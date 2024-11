Empresas brasileiras têm acesso a espaços gratuitos nos EUA

Plataforma comercial oferece espaço gratuito para empresas brasileiras expandirem seus negócios no exterior, com estrutura completa e sem custos fixos. Ao se tornar um parceiro estratégico do Centro de Comércio Internacional no SeaPort Manatee, o Centro Internacional de Oxford abre caminho para que empresas brasileiras possam usar até mil metros quadrados de área sem custo para desenvolver suas operações. O maior e mais completo local de apoio a empresas brasileiras em todo o mundo, perto de Orlando e ao lado de Tampa, conforme informações de estudos e análises de mercado, inclui escritórios, salas de reunião, work station, sala para seminários “state of the art”, sala de conferências e warehouse.

A vantagem é que as empresas podem se instalar e usar o espaço gratuitamente. O grupo Oxford, com 50 anos de experiência acumulados, dos quais 39 nos EUA, estruturado em 14 empresas e DBA’s, além de ter duas empresas sem fins lucrativos, passa a oferecer esta facilidade às empresas brasileiras que queiram se internacionalizar tanto nos Estados Unidos quanto a partir de lá. De acordo com Carlo Barbieri, presidente do Grupo Oxford, trata-se de uma oportunidade estratégica para as empresas brasileiras expandirem suas operações no mercado internacional.

Barbieri acrescenta que no local “há espaço de sobra para que o empreendedor, sem os custos fixos naturais de um warehouse possa realmente aproveitar os seus recursos nas suas atividades, na comercialização do seu produto e no desenvolvimento da sua empresa”. E acrescenta que, ao optar por ocupar o espaço oferecido no Centro de Comércio Internacional no SeaPort Manatee, o empresário “não vai precisar arcar com o custo de um local para colocar o seu produto ou a sua mercadoria”, conclui.

Além do espaço oferecido pelo Grupo Oxford, as empresas podem contar com os serviços como suporte jurídico, que vão desde incorporação e abertura de empresa até gerenciamento de recursos humanos, entre outros; serviços contábeis, atendendo desde contabilidade mensal a Back Office; Suporte Financeiro na abertura de conta bancária sem presença física nos EUA e acesso a garantias do Governo Federal para empréstimos; Suporte para Desenvolvimento de Negócios nos EUA e Relações Internacionais.

O Centro de Comércio Internacional no SeaPort Manatee foi fundado para ser a principal plataforma e porta de entrada do sudoeste da Flórida para o comércio internacional com a Europa e a América Latina. Projetado para promover negócios globais e inovação tecnológica no Condado de Manatee, o Centro para o Comércio Internacional abre espaço para start-ups estrangeiras, regionais e locais, com empresários e estudantes tendo acesso a um ambiente de trabalho de baixo custo e a conhecimentos de mercado.

O ITHUB no SeaPort Manatee fornece, para empresas que desejam entrar no mercado americano, consultoria especializada e ferramentas de apoio a empresas locais e globais, auxiliando-as na produção, distribuição e atividades relacionadas, incluindo soluções para a cadeia de abastecimento. Como tal, o Centro para o Comércio Internacional no SeaPort Manatee atua como um elo vital que facilita as interações entre os mercados na Flórida e em todo o mundo.

O HUB está equipado com três salas de conferências, uma sala de mídia com capacidade de teleconferência em mais de mil metros quadrados de espaço de escritório e um armazém interno. As empresas que iniciam uma expansão de negócios internacionais no Centro para o Comércio Internacional podem aproveitar a hospedagem virtual com endereço, telefone e espaço de escritório pré-acordado, bem como uma incubadora logística e espaço para armazenamento de amostras, que são alguns dos recursos de ajuda para facilitar a expansão de seus negócios internacionais.

