Tecnologia contribui para reduzir índices de criminalidade

A tecnologia aplicada à segurança pública, por meio do conceito de Smart Cities (cidades inteligentes), tem se mostrado uma ferramenta fundamental para a modernização e eficiência dos serviços urbanos, incluindo o combate à criminalidade. De acordo com o estudo “Segurança pública na era do big data: mapeamento e diagnóstico da implementação de novas tecnologias no combate à criminalidade”, produzido pela FGV Direito Rio, a tecnologia do big data possibilita a facilitação e integração do acesso aos dados, permitindo que a força policial e os agentes de segurança utilizem esses dados na análise da atividade criminal, possibilitando um combate à criminalidade ao longo do território nacional.



As Smart Cities funcionam como uma base que integra diversos sistemas urbanos, possibilitando uma operação mais unificada para uma resposta rápida aos incidentes, através de videomonitoramento, reconhecimento facial, cercamento eletrônico e softwares inteligentes, por exemplo. O mesmo estudo ainda aponta que essas soluções tecnológicas têm se mostrado fundamentais para a redução dos índices de criminalidade, promovendo uma abordagem mais preventiva e inteligente no patrulhamento urbano, na análise de padrões criminosos e na alocação de recursos de segurança de forma mais estratégica.



Atenta a esse cenário, no Rio Grande do Sul, a DGT - Tecnologia em Segurança está atuando com a implantação do sistema de videomonitoramento analítico em alta definição há 18 anos. Os serviços da empresa estão presentes em mais de 200 cidades brasileiras, contribuindo diretamente para o Programa RS Mais Seguro, uma iniciativa transversal adotada pelo governo do Rio Grande do Sul na área de segurança pública.



Em virtude disso, recentemente, a DGT foi reconhecida pelo Comando de Policiamento da Capital (CPC) da Brigada Militar em Porto Alegre por contribuir para números positivos do programa, otimizando o trabalho já desenvolvido pela segurança pública através dos projetos de cercamento eletrônico e videomonitoramento. “É um conceito de Zona Segura: estamos evoluindo para a câmera que não serve só para o pós-delito, mas também evita o crime. São câmeras que têm o mesmo efeito de uma viatura parada e que estão identificando o comportamento do indivíduo. A DGT está nos proporcionando chegar a um nível de excelência no estado. Tal tecnologia já foi inclusive replicada por diferentes estados norte-americanos”, salienta o secretário de Segurança Pública do município de Porto Alegre, Tenente Coronel Alexandre Aragon.





Ao falar sobre os números conquistados pelo Programa RS Mais, o comandante-geral da Brigada Militar, Tenente Coronel Cláudio dos Santos Feoli, destaca que se está próximo de estatísticas europeias. “Reduzimos 56% o número de roubos a pedestre e veículos nos 23 municípios que fazem parte do programa. Outros números seguem caindo, como latrocínio e feminicídio, e estamos próximos aos índices europeus de homicídio a cada 100 mil habitantes”, explica o Tenente Coronel Luciano Moritz Bueno. Os resultados são os menores números conquistados desde 2010. “Nós celebramos porque, efetivamente, são os menores índices criminais da série histórica que tem sido vislumbrados aqui, tanto no estado e, especialmente, no Comando de Polícia da Capital”, defende.



Os sócios-diretores da DGT, Lucas Arruda e Mauricio Loeser, reforçaram a importância do uso da tecnologia para aprimorar a segurança e contribuir para a construção de ambientes urbanos mais seguros para a população. “A DGT é pioneira em sistemas de videomonitoramento analítico em alta definição no RS e é um imenso orgulho contribuir para o alcance de números históricos. Sabemos o quanto a tecnologia aliada à segurança pode auxiliar para melhorar a qualidade de vida das nossas cidades”, destacam. Através de tecnologias de ponta em softwares, a DGT tem o objetivo de oferecer formas de tornar diferentes ambientes mais seguros. “Na segurança pública, a tecnologia oferece a capacidade de monitorar áreas críticas, antecipar incidentes e reagir prontamente a situações de emergência. Em resumo, a tecnologia modifica a forma como as cidades são administradas, fomentando um ambiente mais dinâmico, sustentável e focado nas necessidades dos cidadãos”, complementam.





RS teve outubro mais seguro da história em relação aos crimes de patrimônio



Reforçando a queda dos índices de criminalidade no Rio Grande do Sul, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul (SSP/RS) divulgou indicadores do mês de outubro deste ano que mostram redução das taxas em comparação ao mesmo período de 2023. O índice de homicídios, por exemplo, caiu 15%. Foram 120 vítimas perante 142 casos registrados em 2023. Além disso, a taxa de feminicídio também reduziu 22% em outubro, passando de nove no último ano para sete neste. Já nos crimes contra o patrimônio, o Rio Grande do Sul registrou o outubro mais seguro da história. A maior redução foi na taxa de roubos a pedestres, que diminuiu 41% neste ano, com 1.105 ocorrências em 2024 no comparativo de 1.858 em 2023. Com queda de 19%, os roubos a veículos passaram de 262 casos em 2023 para 211 no mesmo mês deste ano.



Os índices também apresentaram redução no acumulado do ano. Enquanto os homicídios caíram 15%, passando de 1.393 casos para 1.178, os feminicídios reduziram 25%, com 53 casos contra 71 em 2023. Ao mesmo tempo, os latrocínios apresentaram uma redução de 28%, indo de 39 ocorrências para 28 neste ano. Na taxa de roubo a pedestre a queda foi de 43%, passando de 22.570 casos entre janeiro e outubro do último ano para 12.759 casos neste ano. O número de roubo de veículos também apresentou redução de 38%, com 1.921 ocorrências em 2024 perante 3.108 no último ano.

Sobre a DGT - Tecnologia em Segurança



Empresa gaúcha de Estância Velha com 18 anos de mercado e foco em soluções tecnológicas de segurança para Smart Cities. Entre as diversas verticais que a DGT atua, estão: Smart School (escolas); Smart Building (prédios públicos); Smart Traffic (trânsito e mobilidade urbana); Smart Enviro (eventos hidrológicos); Smart Health (ambientes hospitalares); e Smart Places (monitoramento colaborativo).



Para mais informações, basta acessar: https://www.linkedin.com/company/dgt-oficial.

Website: https://www.instagram.com/dgt.oficial