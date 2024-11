Tradição natalina, gingerbread chega ao Brasil

Neste fim de ano, a Shopper, plataforma de compras de supermercado on-line, reforça seu portfólio de produtos comemorativos com novas opções para os clientes. Além das tradicionais cestas de Natal, kits presenteáveis e produtos típicos da época, como panetones e aves, a marca apresenta duas grandes novidades: kits de gingerbread - ou biscoitos de gengibre - e uma categoria especial para montagem de cestas personalizadas.

Na nova categoria, o cliente tem total liberdade para criar uma cesta de Natal única. É possível escolher a caixa desejada, os adornos internos e os produtos que irão compor o presente. Tudo é entregue em casa, dando ao cliente a oportunidade de montar o presente de forma personalizada, do jeito que imaginar.

Já os dois kits de gingerbread criados e lançados pela Shopper trazem ao Brasil uma típica tradição natalina celebrada ao redor do mundo ao longo de gerações. Os kits incluem biscoitos de gengibre e glacês nas cores do Natal para personalizá-los.

A história do biscoito de gengibre tem origem europeia do século XVI, quando a rainha Elizabeth I da Inglaterra encomendou biscoitos moldados como presentes, simbolizando hospitalidade. A fábula norte-americana "The Gingerbread Man", do século XIX, conta a história de um biscoito que ganha vida e foge. O popular homem-biscoito de gengibre pode soar familiar àqueles que já assistiram aos filmes de Shrek, em que o gingerbread é um dos amigos do protagonista.

Os clientes da Shopper já estão recebendo amostras do biscoito de gengibre acompanhadas de uma mensagem que sugere que o gingerbread seja consumido antes que ele corra e fuja.

Casinha de gingerbread para montar

Em um dos kits disponibilizados pela Shopper para compra, o cliente pode montar a sua própria casinha encantada de gingerbread. As peças da casa vêm separadas, junto aos glacês e a outros doces como jujubas e chocolates, para personalizar a aparência final. Tanto o kit da casinha quanto o do Homem-Biscoito podem ser comprados no site da Shopper para receber no mesmo dia.

