Terceiro FIAC discute aperfeiçoamento curricular em medicina

Com o compromisso de formar médicos preparados para os desafios do século XXI, a Faculdade de Medicina FACERES promove o 3° Fórum Internacional de Aperfeiçoamento Curricular (FIAC). O evento é um espaço de diálogo entre a faculdade, a sociedade civil e os profissionais da saúde, buscando soluções abrangentes e interdisciplinares.

Nesta terceira edição, agendada para o dia 06 de dezembro, das 8h às 12h, a instituição aprofundará as sugestões trazidas nas edições anteriores. Serão utilizadas dinâmicas para que os participantes possam entender melhor a formação médica e quais habilidades, conhecimentos e técnicas os futuros médicos devem desenvolver durante a graduação.

Para isso, foram convidados diversos representantes da sociedade civil, ONGs, OSs, além da participação de professores, alunos e funcionários da instituição.

Segundo o organizador do evento, Prof. Dr. Araré Carvalho, a faculdade entende a importância de formar profissionais capacitados para enfrentar os desafios de uma sociedade desigual, diversa e multicultural, e busca com atenção às necessidades contemporâneas, ajustar seu currículo às demandas mais urgentes e importantes para a população.

Nesta edição, segundo Araré, serão abordados temas como: A importância da interdisciplinaridade na formação médica; O papel da tecnologia na prática clínica; A promoção da saúde e a prevenção de doenças e A ética e a responsabilidade social na atuação médica. “Na primeira e segunda edição, foi possível fazer parceria com o Instituto dos Cegos, Projeto Mundo Novo – PIC e Mãe Atípica”, explica o professor.

As parcerias feitas nas edições passadas com o Instituto dos Cegos e o Projeto Mundo Novo proporcionaram abordagens em questões como saúde mental, autocuidado, controle de doenças crônicas, primeiros socorros, desenvolvimento infantil e saúde integral, com foco nas necessidades específicas desses públicos. Tais ações possibilitam a inclusão e a qualidade de vida, com a promoção da saúde em comunidades carentes, visando a formação de cidadãos mais conscientes e preparados.

“A realização do ‘Dia da Saúde Mental da Mãe Atípica’ evidencia a importância de cuidar não apenas das pessoas com deficiência, mas também de seus familiares, que muitas vezes enfrentam desafios emocionais e sociais significativos”, explica o professor.

Com uma abordagem interdisciplinar o FIAC tem como objetivo promover debates que impactem positivamente a sociedade e de formar médicos preparados para atuar com responsabilidade social e competência técnica.

