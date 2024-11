Grupo Gaboardi promove campanha #PresenteDesdeSempre

Como uma invenção de 1827 consegue se manter útil após tanto tempo? O fósforo, item presente em grande parte das residências brasileiras, é o tema da mais nova campanha de divulgação do Grupo Gaboardi, empresa especializada em artefatos de madeira e plástico na linha doméstica, industrial, alimentícia, saúde e beleza.

A campanha, iniciada em agosto de 2024, tem veiculação nacional e carrega uma mensagem focada em evidenciar a utilidade do fósforo, um item tão simples mas que está, de acordo com o slogan, #PresenteDesdeSempre na vida dos brasileiros.

Para Edson Gaboardi Jr, atual presidente do Grupo Gaboardi, com o passar dos anos e a invenção de novos produtos, pensou-se que o fósforo perderia seu lugar nas gavetas de cozinha. "Muitos acreditaram que ele se tornaria obsoleto, assim como tantas tecnologias que surgiram e desapareceram. O videocassete veio e se foi, mas o velho e confiável fósforo, esse resistiu”, comemora.

A marca iniciou sua trajetória de mais de 56 anos com a abertura de uma fábrica de fósforos em 1957 em Santa Catarina, região Sul do Brasil. Com o passar dos anos e em busca de inovação, a Gaboardi incluiu cada vez mais itens em seu portfólio de produtos, mas ainda com o mesmo objetivo final: tornar a vida das pessoas mais fácil e prática.

“Nós evoluímos. Hoje, nossa linha de produtos vai muito além dos fósforos, incluindo espetinhos, palitos de dente, pás de sorvete, prendedores de roupa, papel alumínio, entre muitos outros. Tudo é pensado com a premissa de facilitar a vida de quem, como nós, valoriza a simplicidade e a eficiência”, afirma o presidente.

Atualmente, com a terceira geração da família à frente da presidência, a Gaboardi expandiu sua atuação para todo território nacional e também internacionalmente, exportando para alguns países da América do Sul.

Para saber mais, basta acessar: https://gaboardi.net.br/