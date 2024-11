Empreendedores melhoram seu foco em coworkings

A produtividade no trabalho é um objetivo comum para qualquer profissional, e em ambientes compartilhados como coworkings, esse objetivo ganha novos desafios e oportunidades. Esses espaços oferecem muito mais do que infraestrutura; são ambientes que promovem inovação, colaboração e, com as estratégias certas, podem ser ótimos aliados para o foco e o desempenho.

Embora a convivência com outros profissionais possa gerar preocupações iniciais sobre distrações, a maioria dos coworkings conta com áreas planejadas para atender diferentes estilos de trabalho. Espaços silenciosos, áreas de descompressão e salas privativas são exemplos de como os coworkings estão estruturados para ajudar seus usuários a manterem a concentração. De acordo com dados da TeamStage, 64% dos indivíduos que compartilham um escritório com colegas melhoraram na conclusão de tarefas dentro do prazo, e 68% afirmam estar mais focados.

"Os coworkings estão sempre evoluindo para atender às necessidades dos profissionais, com opções que vão desde áreas comuns para interação até espaços dedicados ao silêncio e à concentração", afirma Saulo Da Rós, CEO do Coworking Smart.

Preparar o ambiente de trabalho é um passo fundamental para alcançar a produtividade. Estações organizadas ajudam a reduzir distrações e manter o foco. Fones de ouvido com cancelamento de ruído são aliados úteis para quem prefere trabalhar em áreas compartilhadas, enquanto ajustes simples na ergonomia, como a escolha de cadeiras ajustáveis e iluminação adequada, impactam diretamente o conforto e a eficiência durante o trabalho. Conforme artigo da Psychology Today, ter uma vista satisfatória da janela, idealmente de áreas verdes, pode melhorar a concentração, a qualidade do sono e até aumentar o humor.

Além da organização física, técnicas de foco também são indispensáveis. A técnica Pomodoro é um exemplo que pode ser facilmente adaptada a coworkings. Nesse método, blocos de trabalho intenso são intercalados com pausas curtas, que podem ser realizadas em áreas de descompressão, como as oferecidas pelo Coworking Smart, para relaxar antes de voltar ao trabalho. Outra estratégia eficaz é o uso de aplicativos como Focus@Will para melhorar a atenção e minimizar distrações digitais.

"Em um coworking, a chave é equilibrar os momentos de interação e os períodos de foco. Espaços privativos e áreas de silêncio são grandes aliados para trabalhos mais estratégicos", sugere Saulo.

A gestão de interrupções é outro ponto essencial para quem utiliza espaços compartilhados. Sinais visuais, como o uso de fones de ouvido, podem indicar que o profissional está concentrado, enquanto combinar horários específicos para conversas ajuda a criar um ambiente de trabalho harmonioso. Muitos coworkings possuem políticas que incentivam o respeito ao silêncio em áreas específicas, o que é um diferencial para quem busca concentração.

A flexibilidade dos coworkings também permite que profissionais de diferentes perfis adaptem o uso do espaço às suas rotinas. Um empreendedor pode usar salas privativas para reuniões estratégicas e optar por áreas comuns para networking. Já um freelancer pode preferir áreas de silêncio para trabalhar em projetos criativos.

De acordo com Saulo, rotinas estruturadas são fundamentais para aproveitar o potencial desses espaços. Planejar o dia com antecedência ajuda a priorizar tarefas e otimizar o tempo. Momentos de pausa são igualmente importantes, não apenas para descanso, mas também como oportunidades de conexão com outros profissionais, uma prática comum e valorizada em coworkings.

Da Rós reforça: "Um coworking é mais do que um local de trabalho. É uma ferramenta que, quando utilizada com inteligência, combina infraestrutura e interação para alcançar resultados significativos".

Estudos de caso demonstram como esses ambientes podem ser úteis, expõe Saulo. Profissionais que utilizam coworkings relatam que a combinação de recursos, como espaços silenciosos, salas de reunião e áreas colaborativas, melhora o desempenho em tarefas diversas. Por exemplo, um consultor pode optar por áreas privativas para chamadas importantes e usar as áreas comuns para interagir com clientes ou parceiros. No Coworking Smart, muitos membros comentam que a flexibilidade dos espaços permite ajustar as demandas do dia sem comprometer o foco.

Assim, conclui Saulo, a produtividade em coworkings não é apenas possível, mas pode ser otimizada com o uso consciente dos recursos disponíveis. Esses ambientes são planejados para atender a diferentes necessidades e, com um bom planejamento pessoal, transformam-se em aliados poderosos para quem busca desempenho e inovação no trabalho.

