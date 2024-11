Mercado de suplementos cresce no país mas carece de educação

O consumo de suplementos alimentares vem avançando no Brasil, embora ainda esteja distante dos números observados nos Estados Unidos. Em 2020, 59% dos lares brasileiros contavam com pelo menos uma pessoa utilizando suplementos – um aumento de 10% em relação a 2015. Apesar desse progresso, o cenário brasileiro segue tímido em comparação aos EUA, onde 74% dos adultos já incorporaram a suplementação à rotina.

Enquanto nos Estados Unidos a suplementação é um hábito consolidado, movido pela busca por saúde, bem-estar e desempenho físico, no Brasil, a falta de conhecimento sobre os produtos ainda é uma barreira.

"Muitos brasileiros ainda não usam suplementos alimentares na rotina por falta de informação ou orientação. Nosso papel é desmistificar o tema e mostrar como eles podem complementar uma alimentação equilibrada, sempre com responsabilidade", afirma Yuri Abreu, CEO da Soldiers Nutrition.

O especialista explica ainda que, com o mercado em crescimento e uma população cada vez mais interessada em saúde, o momento é de entender para que servem os principais suplementos alimentares vendidos no Brasil.

Creatina: naturalmente presente em pequenas quantidades em carnes e peixes, a creatina é indispensável para atividades de alta intensidade, como musculação e sprints. Além de fornecer energia para os músculos, ela melhora a performance física, contribui para o aumento da força e pode ajudar no ganho de massa muscular.

Whey protein: derivado do soro do leite, o whey protein é famoso por sua rápida absorção e alta biodisponibilidade. Disponível em versões concentrada, isolada e hidrolisada, é normalmente usado por quem busca ganho e manutenção de massa muscular. Pode ser consumido em shakes ou incorporado a receitas.

BCAA: os BCAAs – leucina, isoleucina e valina – são essenciais para a síntese proteica e a recuperação muscular. Além de contribuir para reduzir a fadiga durante os treinos, eles podem ajudar a acelerar a recuperação.

Coenzima Q10: produzida naturalmente pelo corpo, a coenzima Q10 é um antioxidante que diminui com o passar dos anos. A suplementação de coenzima Q10 pode ajudar na produção de energia e oferecer proteção antioxidante.

Informação transforma hábitos

O crescimento do mercado de suplementos no Brasil mostra um caminho promissor, mas também destaca a importância de investir na educação do consumidor. A falta de orientação adequada ainda é um obstáculo no país, onde muitos consumidores desconhecem as diferenças entre os produtos e como utilizá-los corretamente. "Nosso objetivo é democratizar o acesso à informação para que cada vez mais pessoas entendam o motivo de consumir suplementos e como fazê-lo com segurança e eficácia", afirma Yuri Abreu, CEO da Soldiers Nutrition.

Essa democratização não é apenas uma questão de mercado, mas também de saúde, quando usados de forma consciente e orientada por um médico ou nutricionista. "A suplementação não é uma solução mágica, mas uma estratégia importante quando acompanhada por profissionais qualificados e hábitos equilibrados. Nosso papel é oferecer informação confiável para que cada pessoa saiba exatamente como esses produtos podem se encaixar em sua rotina", conclui Abreu.

