EUA: imigração legal traz impacto positivo à economia

Em 2023, a quantidade de imigrantes vivendo nos Estados Unidos atingiu a marca de 47,8 milhões de pessoas, um aumento de 1,6 milhão em comparação com o ano anterior. Os dados são da organização Pew Research Center ? com base em índices de 2022, a entidade estima também que 49% dos imigrantes vivendo no país norte-americano já haviam se naturalizado.

Além de contribuir para a diversidade cultural e a inserção de novas tradições, os imigrantes podem exercer também um impacto positivo na economia de um país, atuando em diversas áreas conforme o seu grau de qualificação.

Na área da saúde dos Estados Unidos, por exemplo, os imigrantes preenchem uma parcela importante dos postos de trabalho, respondendo por 15,6% da quantidade total de enfermeiros e 27,7% de auxiliares de saúde. A informação é do American Immigration Council e foi reproduzida pelo site Immigration Impact.

Além de trabalhar em setores como agricultura, construção civil, tecnologia e comércios, os imigrantes também criam seus próprios negócios. Apesar de serem apenas 13,8% da população, em 2022, cidadãos oriundos de outros países eram 22,6% dos empreendedores dos Estados Unidos.

Estima-se que a geração em receita de negócios comandados por imigrantes tenha alcançado a ordem de US$ 110 bilhões (R$ 638 bilhões, na cotação atual), aponta o American Immigration Council.

"Os imigrantes desempenham um papel fundamental no crescimento econômico dos EUA. Eles contribuem com inovação em setores como tecnologia, saúde e engenharia e ajudam a suprir a demanda por habilidades especializadas”, analisa Murtaz Navsariwala, advogado especializado em imigração para os Estados Unidos e fundador do escritório Murtaz Law.

Ele acrescenta que a “presença dos imigrantes fortalece a competitividade do país no cenário global, fomenta a criação de empregos e impulsiona o empreendedorismo”.

Navsariwala lembra que há muitos brasileiros vivendo no país norte-americano. Dados de 2023 do Ministério das Relações Exteriores indicam que mais de 2 milhões de pessoas nascidas no Brasil moram nos Estados Unidos. Trata-se da maior comunidade brasileira no exterior ? a título de comparação, Portugal aparece em segundo lugar, com 513 mil pessoas.

Segundo o advogado, é comum ver brasileiros e imigrantes de outras nacionalidades assumindo cargos de alta hierarquia e elevada qualificação nos Estados Unidos. Nesse ponto, Navsariwala destaca alguns setores específicos com alta demanda.

“Com conhecimentos em áreas como energia renovável, biotecnologia, inteligência artificial, cibersegurança e automação industrial, profissionais imigrantes trazem expertise em tecnologias avançadas, práticas sustentáveis e inovação em processos. Eles aumentam a eficiência e a competitividade das indústrias, ajudando os EUA a manter sua liderança global”, esclarece.

Por conta disso, Navsariwala considera que “políticas que facilitam a entrada de profissionais qualificados são valiosas para a economia estadunidense”. Ele destaca ainda a necessidade de acordos de cooperação internacional, que contribuem para “um ambiente de inovação compartilhada, beneficiando não só a economia americana, mas o progresso mundial".

Um ponto, no entanto, merece atenção, diz Navsariwala. Todo o processo de imigração do profissional que deseja viver e trabalhar nos Estados Unidos deve ser feito seguindo a legislação, com escolha do visto correto e documentação em dia. Isso garante que a pessoa tenha um status legal e possa aproveitar plenamente seus direitos.

