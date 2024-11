A Hikvision, empresa que atua no ramo de segurança, desenvolve projetos que visam melhorar e facilitar o monitoramento de locais de diversos segmentos através de parcerias. Um exemplo é a TK Tecnologia, de São Paulo, responsável pela modernização do controle de acesso ao Banco Daycoval. O sistema anterior, que utilizava crachá e biometria, foi substituído por uma solução com reconhecimento facial por câmeras, combinado à biometria.

Segundo uma pesquisa recente, 78% das empresas brasileiras planejam aumentar seu investimento em segurança eletrônica em 2025. Dados da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese) indicam que o setor deve continuar em expansão nos próximos anos, com um aumento contínuo na demanda por câmeras de segurança, controle de acesso, alarmes e sensores.

Quando a instituição financeira identificou a necessidade de modernizar as portas e catracas, a TK Tecnologia, em parceria com a Hikvision, apresentou uma solução que foi realizada gradualmente, sem interromper o sistema anterior. O projeto foi concluído em 60 dias.

O diferencial do software utilizado está na capacidade de integração. Trata-se de um sistema gerenciado, que monitora todos os pontos a partir de um único programa na matriz, centralizando o controle de todas as portas em um só lugar.

“O sistema tem sido um sucesso, tanto em termos de funcionamento quanto de feedback técnico por parte da instituição financeira e da equipe responsável pela operação. Diante da necessidade de personalização do software, com o apoio da Hikvision, conseguimos customizar relatórios para que a segurança do Daycoval atendesse perfeitamente às exigências de auditoria”, compartilha Vitor Kling, diretor da TK Tecnologia.

No terminal com câmera, as autorizações de usuários são mais seguras e confiáveis. Ele é equipado com acoplamento de eventos, detecção de falsificação, integração CCTV e funções de reconhecimento no escuro, funcionando em diversos cenários que exijam gerenciamento de controle de acesso. Além disso, a ferramenta integrada de antifalsificação de imagem facial impulsiona o nível de proteção nos pontos de entrada. Todos os dados pessoais são criptografados para proteção de informações, inclusive no modo de privacidade opcional.

“Através da parceria com a TK Tecnologia, nosso software (Hikcentral) foi customizado para atender às necessidades do Daycoval, proporcionando mais segurança nas instalações”, afirma Rodrigo Acosta, BDM da Hikvision.?