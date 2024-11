E-commerce deve faturar R$ 7,93 bilhões na Black Friday, segundo ABComm

A Black Friday, marcada para 29 de novembro, deve alcançar a marca de R$ 7,93 bilhões de faturamento no comércio eletrônico, representando um crescimento de 10,18% em relação aos R$ 7,2 bilhões registrados em 2023. A estimativa é da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), que considera o período que se estende desde o início da semana da Black Friday até o dia da Cyber Monday, em 2 de dezembro.

Neste ano, o ticket médio para as compras deve subir para R$ 738, com uma expectativa de 10,7 milhões de pedidos durante o evento. Em comparação a 2023, o ticket médio foi de R$ 705, e o número de pedidos totalizou 10,2 milhões. A expectativa é que, durante a semana do evento, adicionando as compras tradicionais, o comércio eletrônico atinja a marca de R$ 11,63 bilhões em faturamento, valor quase 3 vezes superior a uma semana tradicional de vendas online.

Além das categorias principais, como Eletrônicos, Eletrodomésticos e Moda, o segmento de Beleza e Saúde está entre os que mais cresceram em número de buscas nos últimos meses. "Esperamos que a Black Friday deste ano supere expectativas com um maior engajamento dos consumidores. Esse cenário reflete a confiança nas ofertas que o evento proporciona", afirma Mauricio Salvador, presidente da ABComm.

A logtech Eu Entrego projeta um crescimento de 30% no volume de entregas durante o período deste ano em relação a 2023. A empresa espera que os setores de vestuário e eletrônicos serão os grandes destaques do período de compras. A preparação começou com vários meses de antecedência e os profissionais de tecnologia monitoram os dados da plataforma diariamente, colaborando com o departamento de operações para identificar os pontos de melhoria, garantindo que as operações sejam mais eficientes durante momentos de maior demanda.

A empresa criou um sistema exclusivo que utiliza um algoritmo baseado em Inteligência Artificial (IA) e geolocalização, capaz de otimizar rotas em tempo real, aproveitando a análise de dados constantemente atualizados. "Isso permite uma roteirização mais eficiente, considerando fatores dinâmicos como trânsito, condições climáticas e flutuações na demanda. O fato de desenvolver e manter o sistema internamente garante a flexibilidade necessária para ajustar funcionalidades a necessidades urgentes, como ocorre durante datas sazonais", explica Vinicius Pessin, CEO da Eu Entrego

Enquanto isso, a Giuliana Flores, empresa que atua com a venda de flores e presentes, projeta expansão de até 15% nas vendas durante o período que impulsiona o setor e-commerce com promoções, celebrado pelo consumidor. A marca antecipa a campanha Black Friday com descontos de até 80%. Durante todo o mês de novembro, a empresa promove a Black Flower com promoções exclusivas para o e-commerce e lojas físicas, e entrega para todo o Brasil.

Além disso, a Pitzi, startup do segmento de proteção e seguro para celulares no Brasil, prevê crescimento de 30% nas vendas entre novembro e dezembro, em comparação com 2023. A empresa espera superar em 20% as vendas de seguros em relação à Black Friday do ano passado.

Para engajar seus parceiros durante o período, a Pitzi vai lançar a tradicional campanha de fim de ano, que engloba tanto a Black Friday quanto o Natal. "Nesta época do ano, nosso time de gerentes de relacionamento se aproxima ainda mais dos parceiros, auxiliando em diagnósticos e estratégias para que estejam prontos para vender", explica Tatiany Martins, vice-presidente da Pitzi.

Website: https://dados.abcomm.org/