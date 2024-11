Peru Week Brasil acontece em 15 estados brasileiros

A 11ª edição da Peru Week Brasil, está em pleno andamento e segue até o dia 30 de novembro, como mostra publicação da CNN Brasil. O evento reúne 49 restaurantes especializados na cozinha peruana em diversas cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília, além de uma grande variedade de roteiros turísticos pelo país. A Peru Week Brasil é organizada pela Comissão de Promoção do Peru para a Exportação e o Turismo (PROMPERÚ).

“Os turistas brasileiros estão cada vez mais presentes no Peru e as perspectivas de crescimento são muito positivas. Já temos cerca de 50 voos diretos entre os dois países, incluindo rotas recentemente inauguradas com saídas de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre”, comentou Silvia Seperack. Ela é Conselheira Comercial do escritório PROMPERÚ no Brasil e uma das responsáveis pela ação.

A campanha que ocorre anualmente é dedicada à promoção do turismo peruano para o mundo. O evento é uma oportunidade para os brasileiros que desejam explorar a gastronomia do país andino e aproveitar ofertas especiais de pacotes turísticos e restaurantes, incluindo Pacotes para Machu Picchu, o sítio arqueológico considerado uma das sete maravilhas do mundo moderno.

São, ao todo, 141 empresas participantes, incluindo 76 operadoras de turismo, 59 restaurantes e companhias aéreas, oferecendo pacotes turísticos com preços promocionais para o Peru. Entre os destaques, o Pacote Machu Picchu de trem e o Pacote para Machu Picchu através da trilha inca são alguns dos roteiros disponíveis. Além do sítio arqueológico, a campanha também promove outras regiões como Cusco, Paracas, Arequipa, Puno e mais.

Ainda segundo a publicação feita pela CNN, o Brasil é um dos mercados mais importantes para o país andino. Conforme citado em matéria, o Brasil é um dos países que mais embarca turistas para o Peru.

Para se ter uma ideia, apenas nos primeiros nove meses de 2023, o país recebeu 92.106 turistas brasileiros, um aumento de 46% em comparação com o ano anterior. Atualmente, o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking de países da América do Sul e o quinto no ranking mundial de turistas que visitam o Peru, com destaque para as recentes rotas aéreas diretas, que já conectam diversas cidades brasileiras a Lima e outros destinos peruanos.

Um dos melhores destinos do mundo

Pelo segundo ano consecutivo, o Peru foi premiado pela National Geographic Traveler Readers Awards, sendo destacado por sua rica diversidade natural, cultural e gastronômica. O país, que figurou entre os 15 vencedores globais, competiu com destinos como Egito, Colômbia, Marrocos e foi reconhecido por sua combinação única de paisagens e tradições.

Entre os principais destaques estão Machu Picchu, o Vale Sagrado e a Amazônia peruana, além das enigmáticas Linhas de Nasca, Patrimônio da Humanidade. A publicação também ressaltou a importância do Qhapaq Ñan (Trilha Inka), como um marco cultural de grande relevância para os visitantes.

