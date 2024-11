Gestores apontam papel da IA na redefinição de estratégias

Pesquisa recente da Mckinsey aponta o estado da inteligência artificial (IA) ??no início de 2024: a adoção da Gen AI dispara e começa a gerar valor. O estudo também mostra que o interesse em IA generativa jogou seus holofotes sobre um conjunto maior de capacidades de IA. Ainda de acordo com o relatório, nos últimos seis anos, a adoção de IA pelas organizações dos entrevistados ficou em torno de 50%. Este ano, a pesquisa descobriu que a adoção saltou para 72%.

De acordo com o estudo da McKinsey, a automação baseada em IA não apenas reduz custos operacionais, mas também permite que equipes se concentrem em tarefas estratégicas, aumentando, dessa forma, a eficiência geral.

Além disso, as expectativas quanto ao impacto da IA permanecem elevadas. Cerca de 75% dos entrevistados acreditam que essa tecnologia levará a mudanças significativas ou disruptivas em seus setores nos próximos anos.

Vanessa Faccioni, sócia da plataforma bira.digital, destaca que “esses números revelam a consolidação da IA como uma tecnologia central no marketing digital, impactando tanto grandes organizações quanto agências de marketing digital e profissionais de e-commerce. Como resultado, avanços significativos foram observados na automação de processos, na personalização da experiência do cliente e na análise de dados”.

“A inteligência artificial está transformando o marketing digital, trazendo novas oportunidades para personalização, automação e análise preditiva. Agências de marketing estão se adaptando com o suporte de plataformas SaaS como a HubSpot, que oferecem tecnologias para navegar com segurança nesse cenário em constante evolução. A IA está revolucionando a maneira de alcançar o público”, segundo Ubirajara Carratu, cofundador da ferramenta bira.digital.

Especialista em IA, Alan Nicolas completa: “Por um lado, a IA possibilita análises detalhadas em tempo real de grandes volumes de dados. Por outro, ela oferece às empresas insights valiosos sobre o comportamento dos consumidores, permitindo ajustes contínuos em suas campanhas. E ferramentas como chatbots garantem suporte em tempo real, enquanto plataformas que otimizam campanhas proporcionam maior agilidade ao fluxo de trabalho”.

As agências de marketing digital também enfrentam o desafio de se adaptar ao uso crescente da IA, revela Ubirajara, que também está à frente da Carratu Digital. “Plataformas de software como serviço (SaaS) desempenham um papel essencial nesse processo. Elas disponibilizam recursos avançados que facilitam a implementação de tecnologias baseadas em inteligência artificial. Na prática, isso significa utilizar essas soluções para aprimorar a análise de dados e automatizar campanhas, acompanhando o ritmo acelerado das mudanças no setor”, finaliza Carratu.

O futuro

Além dos benefícios já mencionados, Faccioni ressalta que a análise preditiva representa outra aplicação promissora da IA no marketing. “Essa abordagem permite que as empresas antecipem comportamentos dos consumidores, ajustando suas estratégias de forma proativa. A inteligência artificial está reformulando a maneira como as empresas e os profissionais abordam a coleta de dados, a personalização de campanhas e a execução de estratégias. A transformação digital no setor continua a avançar, impulsionada pela inovação e pela busca por maior eficiência”, conclui.





