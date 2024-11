A BRZ Empreendimentos anuncia a premiação pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-RJ), em reconhecimento ao projeto no Portal Vila dos Mares. O prêmio é conferido a empresas, projetos e profissionais que se destacaram no mercado imobiliário do estado do Rio de Janeiro.

O Portal Vila dos Mares é um empreendimento localizado na Nova São Pedro. Em uma área estratégica, o projeto foi planejado para valorizar o entorno natural. O equilíbrio entre funcionalidade e inserção com a natureza conferiu ao projeto o título de um modelo de arquitetura atemporal, conquistando assim o reconhecimento da Ademi-RJ.

“A conquista do prêmio Ademi-RJ com o Portal Vila dos Mares é um reconhecimento do compromisso em criar mais do que moradias – entregamos projetos que integram os ambientes construídos com a natureza, promovendo conexões e experiências”, destaca Eduarda Tolentino, CEO da BRZ Empreendimentos.

“Esse prêmio reafirma nossa visão de entregar empreendimentos que valorizam o entorno e oferecem qualidade de vida. Estamos orgulhosos em contribuir para o crescimento sustentável do Rio de Janeiro e em sermos parte ativa do desenvolvimento imobiliário fluminense”, completa a CEO.

O Rio de Janeiro representa aproximadamente 20% do faturamento total da BRZ. A empresa espera que essa participação se mantenha, consolidando o estado como uma das bases estratégicas para o crescimento no setor imobiliário.



Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Rio de Janeiro é um dos estados mais populosos do Brasil com mais de 17 milhões de habitantes. Mesmo diante de oscilações econômicas, o estado se mantém com demanda constante por imóveis residenciais e entre os principais destinos para investidores, graças ao elevado potencial de valorização imobiliária.

A BRZ Empreendimentos hoje conta com um total de 16 empreendimentos no Rio de Janeiro. Desses, 12 já foram entregues, somando 4.395 unidades, enquanto outros quatro, incluindo o Portal Vila dos Mares, estão em fase de construção. Nos próximos dois anos, a empresa tem expectativa de lançar mais quatro empreendimentos. O valor geral de vendas (VGV) desses projetos no estado do Rio de Janeiro totaliza aproximadamente R$ 1,016 bilhão, sendo que os empreendimentos já entregues representam R$ 710 milhões do montante.

Atualmente, a empresa gera cerca de 200 empregos diretos e 500 empregos indiretos na região, abrangendo cidades como Duque de Caxias, São Pedro da Aldeia e Rio de Janeiro/RJ.