Kolmar BNH (KRX: 200130), uma empresa sul coreana líder em Desenvolvimento Original de Fabricação (ODM) de alimentos funcionais saudáveis, está na vanguarda da gestão Ambiental, Social e de Governança (ESG) mediante pesquisa e desenvolvimento (P&D) ecologicamente corretos.

HemoHIM G, produzido pela Kolmar BNH e distribuído pela Atomy (foto: Kolmar BNH)

A empresa se dedica a investir em produtos ecologicamente corretos com uso de tecnologias ecológicas, bem como promover um ciclo virtuoso de recursos através da reciclagem. Cabe destacar que a Kolmar BNH vem trabalhando para conseguir a neutralidade de carbono ao aplicar tecnologias ecologicamente corretas a seu principal suplemento de saúde, HemoHIM, enquanto faz contribuições sociais por meio da disseminação de tecnologias de cultivo.

A empresa está comprometida com pesquisa e desenvolvimento sustentáveis, investindo mais de 2% de suas vendas anuais em esforços de P&D. Ela também acelerou sua pesquisa ecológica dedicando mais de 30% de sua força de trabalho em P&D. Em reconhecimento a estes esforços, a Kolmar BNH se tornou a primeira empresa no setor de alimentos funcionais saudáveis ??da Coreia do Sul a ganhar a "Certificação de Tecnologia Ecológica" e a "Certificação de Produto de Tecnologia Ecológica" por duas vezes consecutivas. Estas certificações, concedidas pelo Ministério da Agricultura, Alimentos e Assuntos Rurais, reconhecem tecnologias que promovem o uso eficiente de energia e a conservação de recursos.

O HemoHIM é um alimento funcional saudável que melhora a função imunológica e recebeu a certificação como um produto de tecnologia ecológica. A Kolmar BNH atualizou o sistema de recuperação de álcool (etanol) para extrair ingredientes-chave de produtos naturais nacionais, como angelica gigas, cnidium officinale e paeonia japonica, recebendo a certificação como uma tecnologia ecologicamente correta. Este sistema avançado reduz emissões de carbono em mais de 94% ao recuperar e reutilizar o etanol na produção de HemoHIM ou reaproveitá-lo para outros produtos.

A Kolmar BNH também opera uma fazenda inteligente, a fim de garantir o fornecimento estável de matérias-primas para o HemoHIM e obter P&D sustentáveis. A fazenda emprega um método de cultivo hidropônico, dissolvendo nutrientes na água para cultivar safras naturais de modo ecologicamente correto.

A tecnologia de cultivo desenvolvida pela fazenda inteligente da Kolmar BNH também está fomentando a coexistência com a comunidade local. A empresa está aumentando a competitividade da fazenda ao desenvolver tecnologia de produção em massa de plantas sem vírus e distribuindo a tecnologia para fazendas vizinhas.

Estas atividades abrangentes de ESG renderamàKolmar BNH uma nota A integrada na Avaliação de Classificação de ESG de 2024 conduzida pelo Instituto Coreano de Governança Corporativa e Sustentabilidade (KCGS). Esta distinção é incomparável no setor de alimentos funcionais saudáveis ??ODM da Coreia do Sul. A KCGS avalia anualmente as práticas de gestão sustentável de empresas cotadas nos domínios ambiental (E), social (S) e de governança (G).

A Kolmar BNH também alcançou sucesso notável nos setores social e de governança. Ela intensificou a segurança no local de trabalho ao manter a certificação ISO 45001 para seus sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional em todas as instalações de fabricação. Além disto, a empresa demonstrou um compromisso com um ambiente de trabalho seguro, registrando "zero" acidentes graves por três anos consecutivos. Na governança, a Kolmar BNH consolidou uma estrutura administrativa transparente ao integrar o sistema de gestão anticorrupção (ISO 37001) e o sistema de gestão de conformidade (ISO 37301).

Um funcionário da Kolmar BNH disse: "Desenvolver tecnologias ecologicamente corretas é um mandato essencial para empresas ODM. Continuaremos expandindo nossa gestão de ESG centrada em P&D e faremos esforços abrangentes para nos estabelecermos como uma empresa internacional sustentável de alimentos saudáveis."

