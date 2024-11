Evento reunirá nomes do marketing no agro nacional

Para celebrar o crescimento do marketing no Agro, a Macfor, com o apoio do Empresômetro, realizará, no dia 28 de novembro, o evento Melhores Cases de Marketing Agro 2024, que será uma noite de reconhecimento e networking em Agro Marketing, em São Paulo. O encontro reunirá alguns líderes e executivos do agronegócio em uma oportunidade para o aprendizado e relacionamento.

A cerimônia marca o lançamento de um anuário com cases de marketing no agro nacional e destaca as contribuições de 14 diretores de marketing que se sobressaíram com campanhas inovadoras.

A programação do evento inclui palestras com Fabrício Macias e Diogo Luchiari, da Macfor, sobre as tendências de marketing no agro para 2025 e a apresentação de cases de mercado com o uso de inteligência artificial, CRM e microsegmentação para otimizar campanhas. Além disso, Carlos Pinto, do Empresômetro e IBPT, e renomados diretores como Renata Moya (Syngenta) e Renato Seraphim (Ciarama Máquinas - John Deere) darão insights valiosos sobre o cenário atual do marketing no agronegócio.

Estarão presentes, também, na premiação lideranças do setor como: Thiago Ciaciare, do Broto; Chantal Maguin, da Yara Brasil; Daniel Olivi, do Notícias Agrícolas; Eduardo Penha, da Case IH; Marcel Bueno, da Ford Motor Company; Everton Molina, do Grupo Casa Bugre; Michele Gonçalves, da Netafim Brasil; Felipe Treitinger, da Cumbre Agro; Nadege Saad, da E-agro; Fábio Guerra, da BASF; Aretuza Negri, do movimento “Ela é do agro” e Ivan Moreno, da Orbia.ag.

Após a apresentação dos cases, os convidados participarão de um coquetel no Ville Du Vin Bistrô, onde terão a oportunidade de fortalecer suas redes de contatos e explorar novas ideias e estratégias para o setor. "O evento não é apenas uma celebração, mas um marco que reforça o papel essencial do marketing para o crescimento e a inovação no agronegócio", explica Diogo.





Website: http://www.macfor.com.br