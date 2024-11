Faceres realiza 24º Fórum de Pesquisa e Iniciação Científica

A Faculdade de Medicina FACERES, localizada em São José do Rio Preto, realizará, nos dias 25, 27 e 28 de novembro, o 24º Fórum de Projetos de Pesquisa e Iniciação Científica. Organizado pelo Departamento de Pesquisa e pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), o evento tem como objetivo principal fortalecer o conhecimento científico dos estudantes, além de promover a ética e as boas práticas em pesquisa.

Os alunos apresentarão os resultados dos trabalhos desenvolvidos nas disciplinas de Habilidades de Pesquisa Científica I, II e III, que serão avaliados por professores, pesquisadores e profissionais de saúde convidados especialmente para o evento.

De acordo com a coordenadora de Pesquisa, Profa. Dra. Talita Valentino, o Fórum reunirá diversos formatos de estudos, como revisões integrativas, projetos de pesquisa originais baseados em visitas técnicas a serviços de saúde para observação, problematização e elaboração de perguntas de pesquisa factíveis, além de artigos científicos no estilo Journal Club. Nesta edição, os alunos também produziram videocasts que abordam o uso de plantas medicinais para diferentes condições de saúde, destacando a relação entre a medicina tradicional e a medicina ocidental.

"Teremos palestras com especialistas que compartilharão experiências práticas na condução de pesquisas científicas, tanto na formação acadêmica quanto na prática médica", destaca a professora Talita.

A abertura do evento, no dia 25/11, às 13h, contará com uma palestra internacional ministrada pela Profa. Dra. Janete Ismael Mabuie Gove, do Instituto Superior de Ciências da Saúde (ISCISA) de Moçambique, que abordará o tema: "Medicina tradicional no cuidado neonatal: implicações e práticas em Moçambique".

A Profa. Dra. Tamara Veiga Faria, membro do Comitê de Internacionalização e coordenadora do CEP-FACERES Acreditado, destaca a relevância do evento, especialmente pela participação de uma pesquisadora moçambicana. "É uma oportunidade de ampliação para formação acadêmica em saúde e aberturas de novas perspectivas para a pesquisa e o ensino", afirma Tamara.

Website: https://faceres.com.br/