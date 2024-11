A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, e a Microsoft estão unindo forças para inaugurar uma nova era de transformação impulsionada pela Inteligência Artificial (IA). Ao aproveitar a experiência específica do setor da LTIMindtree e as tecnologias de IA de ponta da Microsoft, as empresas globais podem agora fazer a transição da experimentação para resultados comerciais significativos. A parceria permite que os clientes acelerem a adoção de soluções de IA e transformem visões ambiciosas de IA em estratégias acionáveis.

A Microsoft e a LTIMindtree colaborarão para criar uma estratégia conjunta de entrada no mercado e fazer investimentos conjuntos em soluções baseadas em IA. No centro dessa parceria está a visão da LTIMindtree de“IA em tudo, tudo para IA, IA para todos”. Essa filosofia se concentra em tornar a IA não apenas acessível, mas acionável para as empresas. Seja aprimorando as experiências dos clientes, otimizando as operações ou possibilitando decisões orientadas por dados, o foco está em incorporar a IA como um facilitador de negócios essencial que dimensiona a inovação.

“Esta parceria com a LTIMindtree destaca nosso compromisso em trabalhar com parceiros para oferecer soluções de IA seguras que capacitam as organizações a se transformarem e prosperarem”, disse Julie Sanford, vice-presidente de Gerenciamento de Negócios da Microsoft. “Com os serviços de IA da Microsoft, como o Copilot e o Azure OpenAI Service, a LTIMindtree está posicionada para impulsionar avanços significativos na transformação digital liderada por IA”, acrescentou.

“Por meio de nossa aliança estratégica com a Microsoft, estamos concretizando nossa visão de IA de maneiras que realmente geram resultados”, disse Rohit Kedia, diretor de Crescimento da LTIMindtree. “A narrativa não se trata apenas de adotar tecnologia; é sobre transformar como as empresas pensam, operam e competem na era da IA. Para nossos clientes, isso significa inovação mais rápida, decisões mais inteligentes e insights em tempo real que desbloqueiam novos níveis de crescimento e eficiência operacional”, acrescentou.

O escopo desta aliança estratégica inclui:

Copilot para Microsoft 365 – Um portfólio de ofertas que transforma como você interage com aplicativos familiares como Word, Excel, Outlook e PowerPoint. Projetado para amplificar a eficiência, o Copilot para Microsoft 365 combina linguagem natural e extensos dados em uma ferramenta poderosa que simplifica operações e fomenta o pensamento inovador.

– Um portfólio de ofertas que transforma como você interage com aplicativos familiares como Word, Excel, Outlook e PowerPoint. Projetado para amplificar a eficiência, o Copilot para Microsoft 365 combina linguagem natural e extensos dados em uma ferramenta poderosa que simplifica operações e fomenta o pensamento inovador. Microsoft Copilot para Segurança – Esta oferta serve como um parceiro de IA essencial para a LTIMindtree na defesa cibernética, oferecendo resposta automatizada a incidentes, inteligência de ameaças integrada e análise avançada de ameaças.

– Esta oferta serve como um parceiro de IA essencial para a LTIMindtree na defesa cibernética, oferecendo resposta automatizada a incidentes, inteligência de ameaças integrada e análise avançada de ameaças. Sunshine Migrate – Uma oferta conjunta para ajudar os clientes que estão iniciando a modernização de dados; lidar com uma variedade de dados e volumes de dados para escalar e acelerar a jornada de migração para a nuvem orientada por dados. O objetivo do Sunshine Migrate é reduzir os esforços manuais gerais necessários para mover do Data Warehouse (DWH) local para a nuvem, tornando a jornada de migração de dados oportuna, previsível e econômica.

A LTIMindtree continua na vanguarda da adoção e inovação de capacidades de IA dentro das especializações da Microsoft, possuindo experiência em todas as seis áreas de solução: Infraestrutura, Aplicativos de Negócios, Dados e IA, Inovação Digital e de Aplicativos, Local de Trabalho Moderno e Segurança, e a especialização GitHub Copilot. A empresa possui uma força de trabalho qualificada, com 63% de seus funcionários treinados em capacidades de IA e milhares de profissionais em plataformas de nuvem habilitadas para IA da Microsoft. Para mais informações sobre a parceria LTIMindtree e Microsoft 360, visite este link.

Sobre a LTIMindtree:

A LTIMindtree é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite que empresas de todos os setores reinventem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento por meio do aproveitamento de tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz um amplo conhecimento de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar a diferenciação competitiva superior, as experiências dos clientes e os resultados comerciais em um mundo convergente. Com mais de 84.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree – uma empresa do Grupo Larsen & Toubro – resolve os desafios comerciais mais complexos e oferece transformação em escala. Para obter mais informações, acesse www.ltimindtree.com.

