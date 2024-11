Bistrô reúne arte e menus inspirados em história

Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), apontou que o setor de bares e restaurantes, esperam um final de ano aquecido. De acordo com a pesquisa, 78% dos empresários entrevistados projetam aumento nas vendas em relação ao mesmo período de 2023.



Em Belo Horizonte, o empresário e chef do Ajê Bistrô Bar, David Faria, também está na expectativa de que as festas de final do ano vão aquecer ainda mais o movimento do bistrô. “A perspectiva é de alta no faturamento, superando o mesmo período do ano passado”, pontua.

Voltado para arte e com menus inspirados em histórias, o Bistrô se inspira nas experiências pessoais e na identidade do chef David Faria. “Os menus temáticos já abordaram a era ‘Vitoriana’ e ‘As Mil e Uma Noites’, sempre com pratos minuciosamente detalhados, que encantam o público”, conta.



David Faria, chef do Bistrô, tem formação e cursos em diversas unidades do Le Cordon Bleu, Leaurent Seaudeau e foi aluno de chefs renomados na gastronomia mundial. David, apesar de seus colaboradores, é quem executa pessoalmente os pratos do restaurante. “Desde pequeno observava e apreciava a boa comida, assim como tudo o que estava ao meu redor nos diversos locais onde morei. Adorava as histórias de minha bisavó Assunção, sobre a guerra, das onças de ouro, libras esterlinas guardadas em um pescoço de ema, das joias, de tudo o que teve que trocar por comida, durante a revolução no Paraguai, e esses fatos permeiam minha mente", afirma o chef. Inclusive, o chef já serviu a princesa real da Malásia, Yang Berbahagia Che Puan Sofie Louise Johansson.



Além de chef do Bistrô, advogado e designer de joias, David também é vice-presidente do Instituto e Memorial Yara Tupynambá. “A arte é tão presente em minha vida, que no Ajê mesclo muita arte e antiguidade de minha coleção, assim como faço na minha residência e escritório, o que reflete muito em minha identidade. Gosto de estar cercado ao que é belo aos meus olhos, já que o belo é algo muito subjetivo”, conta. De acordo com David, o lema do Ajê é "somos artes em todos os sentidos”.



Além de encontrar arte nos pratos servidos, no local ficam expostas louças históricas, com exemplares da realeza e da nobreza brasileira e europeia. Obras de consagrados artistas, tapeçaria oriental, talheres de prata e muitos outros. O restaurante já recebeu nomes importantes como chef Jaya Loyola, governadores, presidentes, ministros e artistas. O Ajê Bistrô Bar fica na rua Dores do Indaiá, 96, Santa Tereza, Belo Horizonte.



O Ajê Bistrô Bar ganhou, pelo segundo ano seguido, o selo de integrar os 10% melhores do mundo pelo Tripadvisor. O selo é um prêmio concedido pela plataforma Tripadvisor aos estabelecimentos que se destacam e que, de forma contínua, demonstram sua excelência. E por falar em prêmio, o Ajê é finalista do Prêmio Cumbucca, na categoria Cozinha Internacional. O intuito da premiação é valorizar e fortalecer a vocação de Belo Horizonte e Minas Gerais na gastronomia. O chef do Bistrô, David Faria, se sente lisonjeado. "Me sinto engrandecido. É com grata surpresa e uma honra, em ter até reconhecimento mineiro em ser finalista do Prêmio Cumbucca”, finaliza David.

Website: https://www.instagram.com/ajebistrobar/profilecard/?igsh=ZWY2MjR4cHh4bzhs