Hora de contratar gestor de tráfego pago deve ser avaliada

Muitos empreendedores têm dúvidas sobre quando é mais vantajoso gerenciar o próprio tráfego pago e quando é melhor contratar um gestor. O tráfego pago é basicamente uma estratégia do marketing digital que tem uma representatividade significativa em todo globo terrestre; e segundo estudo do BrightEdge, este método representa 15% dos acessos nos sites em todo mundo. Justamente por isso, segundo o especialista em tráfego pago Tiago Tessman, a gestão desta ferramenta não deve ser terceirizada sem critérios, porque a responsabilidade pelo cuidado com o investimento financeiro é maior quando isso é feito internamente.

O tráfego pago tem sido um dos principais investimentos de empresas em todo o mundo. De acordo com pesquisas, o investimento anual em publicidade digital chegou ao patamar de R$ 35 bilhões no Brasil em 2023. Mas não é de hoje que o tráfego pago vem crescendo e ajudando milhões de empresários e empreendedores. O termo tráfego pago já é utilizado desde a década de 1990, quando a era digital despontou.

Tessmann, é criador do método Conversão Extrema, e explica que investir em tráfego pago é a decisão mais relevante do marketing digital, pois se alguém deseja vender mais, atrair mais clientes e se tornar referência em seu mercado, não existe caminho mais rápido e eficiente do que dominar o tráfego pago. "Uma campanha criada diretamente pela empresa é elaborada com mais atenção, já que o empreendedor conhece o valor de cada centavo investido. Por outro lado, um gestor de tráfego sem a devida qualificação pode comprometer os resultados do negócio. Existem profissionais que convencem com boas palavras, mas não entregam resultados concretos”, ressalta.



Por isso, Tessmann recomenda que o empreendedor opte pela terceirização somente após adquirir domínio sobre o tráfego pago. "Com o conhecimento técnico, é possível exigir resultados efetivos, identificar o que funciona e ajustar ações para melhorar continuamente”, explica.

Ainda de acordo com o especialista, empreendedores familiarizados com tráfego pago estão mais aptos a estabelecer uma parceria produtiva com gestores a fim de alcançar os objetivos traçados. Além disso, a terceirização torna-se viável quando o empreendedor enfrenta dificuldade para gerenciar campanhas devido ao aumento das demandas comerciais.

"No momento em que o número de leads gerados cresce e o atendimento se torna prioritário, é recomendável contratar um gestor para assumir as campanhas e permitir que o foco esteja nos clientes”, reforça Tessmann.

Para quem está começando agora, Tessmann recomenda cautela e estudo aprofundado do mercado e das ferramentas de anúncios on-line antes de considerar a terceirização. Segundo ele, compreender o funcionamento do tráfego pago possibilita explorar seu potencial de forma eficiente e estratégica. Um sinal de que chegou a hora de contratar um gestor de tráfego é o aumento significativo na verba destinada às campanhas de anúncios on-line.



"Empresas com orçamento limitado devem priorizar o aprendizado e a gestão própria das campanhas, já que os custos com profissionais especializados podem ser altos. O tráfego pago é como o oxigênio do negócio, e sua terceirização exige atenção para garantir resultados sustentáveis”, conclui Tessmann.

