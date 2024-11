Entidades lançam manifesto a favor da pauta ASG na graduação

No próximo dia 27 de novembro, o Conselho Regional de Administração de São Paulo - CRA-SP, em parceria com a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração - ANGRAD, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC e o Instituto Ethos, irá realizar um evento que marca o lançamento do manifesto público assinado pelas quatro entidades.

O objetivo da ação é fomentar a adesão da pauta ASG, que versa sobre as questões ambientais, sociais e de governança, e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, criados pela ONU, nas matrizes curriculares dos cursos de administração e gestão oferecidos por instituições de educação superior.

No evento, destinado a professores, coordenadores de curso e demais autoridades acadêmicas, os porta-vozes das organizações signatárias do manifesto irão comentar o documento, intitulado “O futuro se constrói hoje”, no qual constam as premissas do projeto que visa produzir um componente curricular, a ser criado para o formato EaD, que poderá ser incorporado gratuitamente por qualquer instituição de educação superior interessada.

Para o presidente do CRA-SP, Adm. Alberto Whitaker, esse é um tema urgente dentro da sociedade e que precisa ser tratado com grande notoriedade pelas instituições. “Não podemos mais formar um administrador ou tecnólogo em gestão que não saiba lidar com as questões de sustentabilidade no seu sentido mais amplo. Os temas ASG e ODS devem permear todas as ações de uma empresa, independente do seu ramo ou porte. A nova geração precisa estar preparada para a complexidade dos desafios globais que impactam todo o planeta”, defende.

Investindo nos futuros profissionais

Um recente estudo do CRA-SP, realizado em junho deste ano com 311 profissionais registrados, revelou que 88,4% dos respondentes acreditam que a pauta ASG deve compor a grade curricular dos cursos superiores de administração e gestão. Além disso, o levantamento também mostrou que os mais jovens (entre 26 e 35 anos) são aqueles que menos conhecem a agenda e se dizem capazes de conversar sobre ela. São eles, também, os que menos lidam com questões envolvendo o tema em suas rotinas de trabalho.

Para reverter esse cenário e incentivar o conhecimento das pautas pelos mais novos, Whitaker enfatiza que a colaboração entre diferentes setores é fundamental. “As quatro entidades signatárias do manifesto estão cientes de que esse é um projeto grandioso e que requer a participação de diversos atores da sociedade. Mas também sabemos que é preciso dar o passo inicial, conversar com as autoridades acadêmicas para entender como anda a inserção dessas pautas no dia a dia das faculdades e ver de que forma podemos conduzir o projeto que idealizamos. É isso que iremos fazer no evento e estamos otimistas”, revela.

O encontro “ASG e ODS nos Cursos de Administração e Gestão” acontecerá de forma on-line e será transmitido gratuitamente pelo Canal A Serviço da Administração, no YouTube.

