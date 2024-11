Investir em IA pode melhorar eficiência do setor de energia

A crescente intenção de investir em soluções de Inteligência Artificial (IA) no setor energético tem demonstrado o reconhecimento das empresas pelo potencial transformador dessa tecnologia. Tanto, que 67% das companhias de energia planejam aumentar seus investimentos na área nos próximos dois anos, conforme aponta um levantamento realizado pela Minsait, e divulgado pelo portal Startups.



Para o engenheiro eletricista atuante nos Estados Unidos, especialista em automação de projetos, transformadores e segurança do trabalho, Petter Alexander Grahl, a integração dessas soluções contribui para a automação de processos e para a previsão de demandas, o que possibilita melhorias operacionais, redução de custos e um fornecimento mais confiável e sustentável.



“O setor tem se mostrado estratégico na adoção de novas tecnologias que otimizam a eficiência, controlam custos e aumentam a confiabilidade dos sistemas de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia. A manutenção preditiva é outro benefício trazido pela IA, pois permite o monitoramento contínuo dos equipamentos a fim de evitar falhas iminentes”, explica.



O estudo, realizado com 900 empresas privadas e instituições públicas ao redor do mundo, aponta ainda que 22% já utilizam a IA para detectar eventuais casos de vazamento e fraudes em suas redes de distribuição de energia.



“Com a aplicação da tecnologia é possível aprimorar a segurança e a cibersegurança das infraestruturas, além de melhorar o gerenciamento e a otimização do sistema”, avalia Grahl.



No entanto, o especialista afirma que a expansão da IA no setor ainda enfrenta desafios, como a escassez de profissionais qualificados e a necessidade de uma infraestrutura robusta. “Essa carência é reflexo das exigências específicas desse setor e das habilidades multidisciplinares que os profissionais devem dominar para trabalhar, de forma eficaz, com tecnologias de IA em um ambiente tão técnico e crítico quanto o setor elétrico”.



Essa necessidade é confirmada na pesquisa, em que 42% das organizações indicam a falta de perfis profissionais especializados como o principal entrave para a plena consumação desse avanço no setor. O especialista afirma que superar esses obstáculos será essencial para que o setor energético aproveite plenamente os benefícios e responda às demandas do mercado.

“A crescente intenção de investir em IA e automação de processos no setor energético demonstra que as empresas reconhecem o potencial dessas tecnologias para impulsionar eficiência, sustentabilidade e competitividade”, finaliza Grahl.



