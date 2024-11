Keep Running oferece acompanhamento 360º para corredores

Nos últimos anos, a busca por estratégias que aprimoram o desempenho de atletas tem se intensificado. De acordo com a pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), divulgada em 2014, alcançar o mais alto nível de performance no esporte vai além de fatores como dedicação e perseverança. O estudo aponta que métodos científicos e abordagens metodológicas são essenciais para o preparo físico de atletas que buscam se destacar no cenário esportivo.

O acompanhamento 360º, metodologia desenvolvida pela Keep Running, especialista no mundo da corrida há dez anos, visa criar um ambiente centralizado para atender as necessidades dos esportistas, oferecendo serviços como nutrição, reabilitação, treinamento de força, performance, entre outros. Baseada em pesquisas avançadas na área, essa abordagem tem como objetivo garantir todo o aparato e preparação profissional do atleta para as mais diferentes condições.

A necessidade de um acompanhamento individualizado surge como uma forma de mitigar os impactos que a prática esportiva pode causar na saúde dos praticantes. Ainda segundo a pesquisa da Unifesp, alguns atletas têm maior risco de lesões devido à fraqueza muscular e ao desequilíbrio de força entre os músculos dos membros utilizados no esporte. Esse desequilíbrio é comum em modalidades com movimentos repetitivos, nas quais um grupo muscular tende a se desenvolver mais do que o outro.

Com base nos fundamentos científicos, a Keep Running implementa essa iniciativa como estratégia de prevenção e apoio aos corredores, “por meio de serviços de nutrição, com acompanhamento focado em ciclo de provas curtas ou longas, serviço de reabilitação que visa avaliar, entender o contexto prévio e atual do atleta e tratá-lo para assim devolvê-lo o mais rápido possível para suas atividades após um período de lesão ou queixa de dor, treinamento de força e performance, voltado para ganho de capacidades físicas e atreladas à melhora do desempenho e prevenção de lesões no esporte”, explica Igor Santos, CEO da Keep Running.

O ecossistema criado pela especialista em corrida começou com a venda de produtos exclusivos para corredores, no entanto, a empresa expandiu seus serviços. “A criação de uma experiência 360 graus, tem como finalidade fornecer suporte integral ao atleta, buscando proporcionar tudo que ele precisa para iniciar, permanecer ou melhorar seu desempenho no esporte. Além disso, buscamos conectar os clientes às inovações e referências no mercado de produtos, tênis, suplementos e equipamentos para a corrida”, evidencia Santos.

Conforme apontou o levantamento de satisfação realizado com os clientes da empresa, a aceitação do acompanhamento 360º no mercado esportivo mostrou-se positiva. “Os clientes se mostraram surpresos positivamente com esse movimento, pois sabiam da existência da dor, mas não haviam enxergado a solução. Agora, eles encontram assistência e, acima de tudo, são atendidos por profissionais especializados na modalidade. Um dado que corrobora com essa avaliação é que mais de 80% dos pacientes da fisioterapia se tornaram clientes da loja”, afirma o CEO da Keep Running.

A empresa também realiza diferentes eventos e ativações para corredores. No início de novembro foi realizado um “Treinão” promovendo o lançamento do tênis New Balance Fresh Foam X 1080v14. Em outubro, dia 13, houve uma festa para prestigiar os SIX MAJORS do Brasil, com cerca de cem convidados. Já para o final do mês está prevista uma corrida “corujão”.

Através do perfil oficial do Instagram os corredores conseguem se inteirar das novidades e se inscrever para os treinos abertos: https://www.instagram.com/keeprunningbrasil/