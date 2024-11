Expolog debate tendências da logística, agronegócio e equidade de gênero

Com abertura no dia 27 de novembro, a partir das 8h, no Centro de Eventos do Ceará, a Expolog 2024 inicia sua 19ª edição com painéis de destaque para o setor logístico. No primeiro dia, a solenidade de abertura contará com a presença do embaixador do Panamá, Flavio Gabriel Méndez Altamirano, e a palestra de Silvio Meira, pesquisador, cientista, escritor e especialista em tecnologia e inovação. A feira é gratuita, com inscrições pelo site feiraexpolog.com.br, e terá transmissão pelo canal oficial da Expolog no YouTube.

Ao longo da programação, a Expolog 2024 oferecerá uma série de painéis relevantes para o setor. Entre os destaques estão o painel sobre inovação no setor portuário, às 15h20, e uma discussão sobre os desafios e oportunidades na logística, às 16h30. O evento também contará com o 5º Seminário Logística no Agronegócio, com um espaço dedicado ao setor agro. Entre as palestras estão “Como líderes no setor de laticínios otimizam a logística”, às 14h30, e “Gestão de logística na carcinicultura”, às 16h.

Outro momento importante será o Evento Mulheres na Logística, com um painel dedicado à equidade de gênero no setor, abordando o impacto econômico da maior participação feminina em toda a cadeia logística. Entre os nomes confirmados estão Karina Frota, presidente do Conselho de Relações Internacionais da FIEC e gerente do CIN; Raquel Andrade, secretária executiva de Direitos Humanos do Ceará; Andrea Aquino, diretora regional da Wista Brazil; entre outras personalidades. O painel ocorrerá às 15h do dia 27.

Durante os dois dias de evento, a Arena Expolog receberá profissionais para uma programação intensa, com debates, palestras e conteúdos inovadores sobre a logística do futuro, além de práticas ESG no setor. A Arena estará aberta a partir das 15h no dia 27 de novembro e, no dia 28, abrirá às 9h.

Entre outros destaques, os participantes poderão acompanhar o painel “Sustentabilidade e Eficiência: Inovação na Logística Regional”, às 9h, moderado por Ananda Arnaud. Este painel trará insights sobre a transição para uma logística mais sustentável, incluindo palestras sobre a digitalização, o uso de Inteligência Artificial (IA) para otimização da cadeia logística e o futuro do Porto Seco de Quixeramobim, no Ceará.

Outro momento aguardado será o painel “Impactos da Descarbonização e das Energias Renováveis na Logística”, programado para as 15h40 do dia 28 de novembro, com especialistas em transição energética e novas práticas sustentáveis no setor logístico.

Além disso, o evento oferecerá aos participantes diversas oportunidades de networking, com momentos reservados durante os intervalos e a visitação aos estandes, promovendo a troca de experiências entre os profissionais presentes. Para encerrar a programação, será realizada a premiação da 2ª ExpologHack, que reconhecerá as melhores soluções inovadoras para os desafios logísticos contemporâneos.

