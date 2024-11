Desde 2015, a Agência de Assuntos Culturais designou histórias que transmitem a cultura e as tradições do Japão por meio dos diversos encantos históricos e características de várias regiões como “Japan Heritage” (Patrimônio do Japão). A agência apoia iniciativas que utilizam de forma abrangente várias propriedades culturais tangíveis e intangíveis essenciais para contar essas histórias.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241121669536/pt/

"Mt. Daisen: Japan’s Largest Livestock Market ~Livestock and devotion to Jizo Bodhisattva~" (Photo: Business Wire)

Para promover as “histórias” únicas dos 104 locais do Japan Heritage em todo o país para públicos domésticos e internacionais, foi lançado o “Cross-Media Japan Heritage Promotion Project” (chamado aqui “o Projeto”). O Projeto está realizando diversas iniciativas, incluindo produção de vídeos e disseminação de conteúdo, com um foco particular no fortalecimento da divulgação para audiências globais. Como parte desse esforço, uma equipe criativa especialmente montada produziu vídeo promocional intitulado “Travel through Our History” (Viaje pela Nossa História) do Japan Heritage, lançado no canal oficial do YouTube da Agência de Assuntos Culturais na sexta-feira, 22 de novembro de 2024.

Capturando “momentos” atemporais de propriedades culturais e paisagens com longas histórias por meio da fotografia, destaques dos locais do Japan Heritage #33, “Mt. Daisen: O Maior Mercado de Gado do Japão ~ Gado e Devoção ao Bodhisattva Jizo ~” (Prefeitura de Tottori) e #48, “Izumo: Uma Terra de Mitos, Deuses e Pôr do Sol” (Prefeitura de Shimane) foram documentados lindamente em dois curtas-metragens. Cada vídeo destaca os aspectos cativantes das histórias do Japan Heritage cultivadas ao longo da história duradoura de cada região.

Reviva as “Histórias” do Japan Heritage

Uma série de 104 vídeos verticais curtos: “Japan Heritage Daily”, com legendas em inglês

Como parte do projeto, está sendo lançada uma coleção de 104 vídeos verticais curtos sob o título Japan Heritage Daily (Diário do Patrimônio do Japão), projetados para proporcionar uma experiência rápida e imersiva aos espectadores em smartphones. Cada vídeo, com cerca de 60 segundos de duração, oferece uma breve jornada pelos 104 locais do Japan Heritage, permitindo que os espectadores "revivam" as experiências que os aguardam em cada local e descubram novos insights. Destinados a um público amplo, incluindo as gerações mais jovens, esses vídeos verticais envolventes oferecem uma maneira acessível de apreciar as histórias do Japan Heritage.

Atualmente lançados em japonês, todos os vídeos de Japan Heritage Daily no YouTube em breve contarão com legendas em inglês para alcançar um público global. Compartilhando as histórias do Japan Heritage tanto com espectadores internacionais quanto domésticos, esperamos promover a conscientização sobre o Japan Heritage e estimular ainda mais o interesse pelo turismo receptivo.

“Japan Heritage Daily” (com legendas em inglês)

Data de lançamento: progressivamente a partir de janeiro de 2025

“Playlist no YouTube de “Japan Heritage Daily”:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_ndIdJX38cCvUHOmFdTpeQQ3CwA-fMVG

(no canal oficial da Agência de Assuntos Culturais)

Vídeo promocional internacional“Travel through Our History”

Este notável vídeo promocional do Japan Heritage, produzido por uma equipe criativa especialmente montada, tem como base “capturar os ‘momentos’ de propriedades culturais e paisagens de longa história por meio da fotografia”. As filmagens foram realizadas por uma equipe especial formada para o projeto. Profissionais internacionais premiados, incluindo o Emmy, o Cannes Lions International Festival of Creativity e o ACC Tokyo Creativity Awards, se reuniram para apresentar o Japan Heritage de uma perspectiva estrangeira de forma cativante.

URL do vídeo “Travel through Our History” (no canal oficial da Agência de Assuntos Culturais):

Daisen:https://youtu.be/xExdT41Yi3g

Izumo:https://youtu.be/tgeCCvS4y4k

Sobre o Japan Heritage

O “Japan Heritage” é uma designação da Agência de Assuntos Culturais para histórias que transmitem a cultura e as tradições do Japão por meio dos encantos históricos e das características de várias regiões. O objetivo da designação é promover a revitalização regional, desenvolvendo e utilizando de forma abrangente uma rica variedade de bens culturais tangíveis e intangíveis, fundamentais para contar essas histórias, com as comunidades locais assumindo a liderança.

Portal do Japan Heritage: https://www.japan.travel/japan-heritage/

*Este comunicado de imprensa é distribuído pelo escritório do projeto como parte de um projeto comissionado pela Agência de Assuntos Culturais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241121669536/pt/

Para consultas da imprensa sobre este assunto:

Escritório do “Cross-Media Japan Heritage Promotion Project”.

Contato: Tsuji, Hirooka

TEL.: +81-3-6260-4855

FAX: +81-3-6260-6652

E-mail: japan-heritage-pr@kyodo-pr.co.jp