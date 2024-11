Imagine que seu chefe seja um robô ou que sua mente esteja conectada a um chip de computador. O que isso significa para o futuro da humanidade? Cientistas de mais de 100 países se reuniram esta semana no Dubai Future Forum, o maior encontro de futuristas do mundo, para discutir os desafios futuros em um mundo onde a inovação tecnológica e a inteligência artificial estão moldando o futuro.

A humanidade se estabelecerá na Lua? As crianças terão aulas em casa? Os especialistas do Fórum preveem mudanças revolucionárias que transformarão a maneira como as pessoas vivem, as empresas são gerenciadas e o universo é explorado.

Nova estrutura para inovação

A inovação requer uma estrutura adaptável, como laboratórios regulatórios e sistemas de sandbox, para promover o progresso tecnológico e, ao mesmo tempo, garantir a segurança. “Esses sistemas e iniciativas reúnem formuladores de políticas, empreendedores e partes interessadas para colaborar e refinar soluções“, explicou Khalfan Belhoul, CEO da Dubai Future Foundation, enfatizando a importância de promover ecossistemas que acelerem a inovação e, ao mesmo tempo, mantenham a segurança e a escalabilidade.

O superciclo tecnológico reformulará o mundo e mudará as funções corporativas

A era atual é definida por um “superciclo tecnológico”, impulsionado por três tecnologias transformadoras: inteligência artificial (IA), biotecnologia e sensores avançados. Nos próximos cinco anos, espera-se que essas tecnologias reformulem profundamente os setores e as sociedades em todo o mundo. Pela primeira vez na história, uma empresa da Fortune 500 poderá até ser liderada por IA.

“Já vimos o surgimento da IA em cargos executivos”, diz Khalfan. “A evolução nos forçará a repensar o que significa liderar. Portanto, no próximo ano, você pode ver um líder impulsionado por IA, não um humanoide”.

A convergência de IA e biotecnologia está prestes a revolucionar a medicina e melhorar a mobilidade. Essa integração impulsionará avanços em terapêuticos, ciência dos materiais e soluções climáticas. A saúde se tornará cada vez mais personalizada, com o potencial de criar gêmeos digitais de corpos individuais, permitindo tratamentos precisamente adaptados a condições específicas. A proteção da saúde também se tornará mais eficazàmedida que os avanços em epigenética permitirem a regulação da atividade gênica sem alterar o DNA. Por fim, software e hardware controlados por ondas cerebrais poderiam capacitar indivíduos a alcançar maior independência e mobilidade, transformando vidas de maneiras sem precedentes.

Modelos de Ação Ampla (LAMs) transformarão os fluxos de trabalho

Segundo Amy Webb, CEO do Future Today Institute e amiga do Fórum, a sociedade passará de Modelos de Linguagem Ampla (LLMs) para Modelos de Ação Ampla (LAMs), que preverão ações humanas, permitindo uma tomada de decisão mais inteligente e fluxos de trabalho personalizados. Por exemplo, os LAMs poderiam auxiliar em decisões estratégicas ou simular cenários de saúde personalizados. Essa evolução expandirá o uso da IA em setores como manufatura, saúde e planejamento urbano.

Voltandoànatureza para a segurança energética: duplicação da energia solar e novas fontes de energia

Com a realização da COP 29 nesta semana, a questão de encontrar soluções para a crise energética e o combate às mudanças climáticas também está no centro do debate na terceira edição do Dubai Future Forum. Os especialistas previram a duplicação da capacidade global de energia solar de 220 gigawatts em 2024 para 450 gigawatts em 2025 – mais do que a capacidade total de energia instalada da Alemanha e da Espanha juntas. O Fórum também apresentou novas alternativas de energia, como um protótipo de energia renovável alimentada pelo solo para sensores de IoT da Terracel, da Universidade de Stanford.

O investimento em soluções baseadas na natureza ajudará a reduzir as perdas relacionadas ao clima

Segundo Laila Abdullatif, diretora-geral da Emirates Nature-WWF, os danos às comunidades da linha de frente podem chegar a US$ 800 bilhões até 2030. As defesas naturais, como os recifes de coral e as florestas de mangue, atuam como barreiras críticas contra inundações e têm o potencial de evitar mais danos causados pelas consequências das mudanças climáticas.

O Dubai Future Forum 2024 é o maior encontro do mundo de futuristas, especialistas e organizações especializadas em design do futuro. Organizado pela Dubai Future Foundation no Museum of the Future, o fórum reuniu mais de 150 palestrantes globais e 2.500 especialistas, além de representantes de 100 organizações internacionais.

