A empresa esportiva PUMA lançou o Green Flags, uma série de podcasts em cinco partes sobre sustentabilidade apresentada pela capitã do Manchester United e Lioness, Maya Le Tissier, pelo guru de moda e estilo de vida, Oli Bromfielde pelo jogador de futebol profissional que se tornou criador de conteúdo, Moses Duckrell.

De upcyclingàgeração de eletricidade a partir de batatas, a PUMA coloca dois jogadores de futebol e uma fashionistaàprova para ver quem ganhará mais bandeiras verdes.

Toda semana, o Voices of a RE:GENERATION da PUMA apresentará a esse trio desafios de sustentabilidade lúdicos, com o objetivo de inspirar e educar os ouvintes sobre como as escolhas cotidianas afetam as mudanças climáticas. Os desafios mostram como até mesmo pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na redução de nossa pegada ambiental. Quem for mais bem-sucedido a cada semana ganha uma bandeira verde – portanto, prepare-se para uma competição amigável!

”Estou muito empolgado por fazer parte deste podcast que coloca a sustentabilidade em destaque para os ouvintes da Geração Z. É muito divertido realizar os desafios de sustentabilidade e aprender mais sobre as pequenas mudanças que todos nós podemos fazer para combater as mudanças climáticas”.– Maya Le Tissier

Anne-Laure Descours, diretora de Sourcing da PUMA, disse: “A crise climática pode parecer esmagadora, no entanto, todos nós temos o poder de tomar decisões melhores para o futuro do nosso planeta, por menores que sejam. É fundamental que trilhemos juntos este caminho rumo a um FOREVER. BETTER. com a próxima geração, para criar conscientização e inspirar uma mudança coletiva”.

Episódios futuros incluem:

Episódio 1, A crise do carbono – Já se perguntou como seu café da manhã afeta o planeta? Ou quantas emissões de carbono são liberadas no seu trajeto matinal? Nossos apresentadores mergulham na surpreendente verdade por trás das emissões de gases de efeito estufa. Disponível agora para assistir aqui.

Episódio 2, O renascimento do guarda-roupa – Um pouco de cuidado vai longe. Reparar, reviver e renovar uma roupa antiga ou um par de tênis. Descubra quem pode salvar seu item de se tornar lixo e trazê-lo de voltaàvida, enquanto aprende sobre truques de moda sustentável para reduzir o desperdício.

Episódio 3, Lições sobre couro – Entender o impacto ambiental de diferentes materiais pode ser confuso. Nossos apresentadores mergulham nesse debate e descobrem que, quando se trata de sustentabilidade, a resposta está longe de ser preto no branco.

Episódio 4, O experimento de eletricidade renovável – A importância de transitar de combustíveis fósseis para energia renovável. Nossos apresentadores competem para ver quem pode gerar mais eletricidade usando métodos não convencionais.

Episódio 5, A transformação RE:FIBRE – Nosso trio exibe suas roupas recicladas, feitas de materiais que, de outra forma, seriam considerados lixo – enquanto aprendem sobre a magia da produção têxtil circular com PUMA RE:FIBRE. Por fim, o vencedor do Desafio Green Flags é coroado.

Green Flags reflete o compromisso da PUMA em aumentar a transparência e envolver a próxima geração nos esforços da marca para se tornar mais sustentável. Seguindo as metas 10FOR25 da PUMA anunciadas em 2019, a PUMA recentemente anunciou suas novas metas de sustentabilidade Vision 2030 em Direitos Humanos, Circularidade e Clima, estabelecendo como a marca continuará a reduzir seu impacto.

Inscreva-se, ouça e assista ao Green Flags da PUMA na Apple, Spotify,YouTube da PUMA e todas as principais plataformas de podcast.

Para mais informações, visite: https://foreverbetter.com/en

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por 75 anos, a PUMA tem impulsionado incansavelmente o esporte e a cultura, criando produtos rápidos para os atletas mais velozes do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas renomados para trazer influências esportivas para a cultura de rua e para a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas pelo mundo afora e tem sede em Herzogenaurach/Alemanha.

