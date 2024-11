A Andersen, empresa de serviços profissionais multidisciplinares e independentes que mais cresce no mundo, continua a ampliar sua prática de avaliação global e a aprofundar seus laços na Ásia-Pacífico com a adição de empresas colaboradoras na Austrália, China, Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia e Vietnã. Após a expansão da empresa na Europa, América Latina e África no início deste ano, a Andersen agora tem recursos de avaliação em mais de 50 países em todas as partes do mundo.

A equipe de avaliação global da Andersen trabalha com empresas, fundos, indivíduos de alto patrimônio líquido e escritórios familiares para fornecer avaliações de empresas, ativos tangíveis e intangíveis e títulos complexos para fins fiscais, relatórios financeiros e consultoria de transações. Os clientes da Andersen abrangem uma série de setores com diversas necessidades de avaliação em todas as partes do mundo.

“Temos adicionado grupos de avaliação de forma estratégica no último ano, e a região da Ásia-Pacífico apresenta oportunidades incríveis para crescimento e inovação”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Essas novas adiçõesàempresa são uma prova do nosso compromisso contínuo em oferecer aos clientes acesso a soluções integradas e perfeitas em uma plataforma global incomparável”.

Australis Asset Advisory Group (Austrália) – O Australis Asset Advisory Group trabalha em estreita colaboração com grandes empresas e governos australianos para oferecer serviços abrangentes em relatórios financeiros, gerenciamento estratégico de ativos, consultoria de avaliação estratégica e avaliação de seguros.

AVISTA Group (China) – O AVISTA Group, uma empresa de consultoria profissional na China, trabalha com clientes de diversos setores para prestar serviços de consultoria de avaliação, gerenciamento de riscos, ESG, consultoria corporativa e consultoria imobiliária.

KJPP FAST & Partners (Indonésia) – A KJPP FAST & Partners oferece serviços abrangentes de avaliação de propriedades e negócios em todos os setores, especializando-se em fusões e aquisições, joint ventures, seguros, finanças, garantias, compra e venda, tributação e listagens em bolsas de valores.

Irhamy Valuers International (Malásia) – Fundada em 1999, a Irhamy Valuers International oferece serviços de avaliação personalizados, incluindo avaliações de ativos comerciais e intangíveis, para clientes nacionais e internacionais que precisam de assistência em fusões e aquisições, conformidade fiscal, relatórios financeiros, falências, litígios e resolução de disputas e planejamento estratégico.

Aviso Valuation & Advisory (Filipinas) – A Aviso Valuation & Advisory é uma das principais empresas de consultoria imobiliária e comercial das Filipinas, especializada em serviços de avaliação e consultoria para diversos setores, incluindo imóveis, manufatura, turismo, transporte e infraestrutura.

Lim and Young (Singapura) – A Lim & Young Appraisal é uma empresa de avaliação sediada em Cingapura que presta serviços de avaliação para relatórios financeiros, relatórios de NAV de fundos, transações e processos judiciais em Singapura.

Forest Accounting Corporation (Coreia do Sul) – A Forest Accounting Corporation trabalha em estreita colaboração com clientes de diversos setores, incluindo mídia e telecomunicações, tecnologia, entretenimento, manufatura, consumo e comércio eletrônico, saúde e serviços financeiros.

Diwan Financial Advisory Services (Taiwan) – Com sede em Taipei, a Diwan Financial Advisory Services oferece soluções personalizadas, incluindo fusões e aquisições, consultoria de negócios, due diligence financeira e tributária, captação de recursos e serviços de avaliação.

15 Business Advisory (Tailândia) – Operando na Tailândia e internacionalmente, a 15 Business Advisory fornece um conjunto de serviços de consultoria financeira, incluindo avaliação de ativos, avaliação de negócios e consultoria imobiliária, para clientes nacionais e internacionais há mais de 20 anos.

VietTin Valuation (Vietnã) – A VietTin Valuation oferece serviços de avaliação abrangentes, incluindo avaliação de ativos, avaliação de negócios e análise de investimentos, adaptados para atender às diversas necessidades dos clientes em vários setores.

“À medida que as necessidades de avaliação continuam se tornando mais complexas, a adição desses grupos traz ainda mais profundidade e amplitudeànossa prática global”, disse Sid Luckenbach, diretor-gerente da prática global de avaliação da Andersen. “Nossos profissionais de avaliação compartilham uma paixão pelo compromisso e utilizam insights de mercado para oferecer soluções integradas aos clientes”.

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membro legalmente separadas e independentes, composta por profissionais de impostos, jurídicos e de avaliação ao redor do mundo. Estabelecida em 2013 pela empresa-membro dos EUA Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora conta com mais de 18.000 profissionais em todo o mundo e está presente em mais de 500 localidades através de suas empresas-membro e empresas colaboradoras.

