A Lighthouse, a principal plataforma de inteligência comercial para o setor de viagens e hotelaria, anunciou hoje um investimento de crescimento de aproximadamente US$ 370 milhões liderado pela empresa de investimentos global KKR. Esse investimento acelera a missão da Lighthouse de reimaginar a estratégia comercial para o mercado de tecnologia de viagens e hotelaria estipulada em US$ 15 bilhões. Os recursos do investimento serão usados para impulsionar a inovação contínua de produtos em toda a plataforma da Lighthouse, aquisições estratégicas e esforços de expansão mundial.

O conjunto de produtos da Lighthouse oferece a gerentes de receita, líderes comerciais e proprietários de acomodações ferramentas fáceis de usar que geram reservas incrementais, otimizam as operações e permitem uma melhor experiência de cliente aos hóspedes. A plataforma é sustentada por uma tecnologia própria que processa mais de 400 terabytes de dados de viagens e de mercado diariamente e aproveita a IA para fornecer insights em tempo real que permitem aos clientes tomarem decisões operacionais melhores e mais eficientes. A Lighthouse se consolidou como a principal plataforma de inteligência comercial do setor de hotelaria, com mais de 700 funcionários no mundo todo e uma nota de NPS acima de 70 – o que a torna líder do setor.

“Somos extremamente gratos aos mais de 70 mil fornecedores de serviços de hotelaria que depositaram sua confiança na Lighthouse”, disse Sean Fitzpatrick, CEO da empresa. “Eu não poderia estar mais animado com o que estamos fazendo. Estamos começando a fazer que os dados e as ferramentas de hotelaria sejam mais potentes, acessíveis e econômicos. Esse investimento da KKR acelera significativamente nossa capacidade de melhorar nossa plataforma comercial por meio de recursos expandidos de IA e conjuntos de dados adicionais, o que nos permite atender melhor nossos clientes atuais e, ao mesmo tempo, continuar ampliando o mercado de hotelaria.”

A KKR possui um histórico comprovado de apoio a empresas em crescimento com foco em tecnologia e cerca de US$ 23 bilhões em investimentos relacionados desde 2010 por meio de seus fundos de private equity e growth equity, além de ter formado uma equipe internacional especializada de quase 70 profissionais com profunda experiência em growth equity de tecnologia. A Lighthouse poderá aproveitar a vasta experiência da KKR no setor, seus recursos locais e sua rede mundial para ajudar a melhorar ainda mais suas ofertas aos clientes e explorar novos segmentos a nível global.

“A Lighthouse demonstrou uma capacidade excepcional de dar suporte a hoteleiros de todos os portes, desde cadeias internacionais até propriedades independentes, atendendo às necessidades exclusivas de cada segmento”, afirmou Stephen Shanley, sócio e diretor de Crescimento Tecnológico da KKR na Europa. “Sua trajetória sólida, fidelidade de seus clientes e capacidade comprovada de agregar valor em diversos mercados a posiciona como a plataforma líder neste âmbito. Temos orgulho de apoiar a Lighthouse na expansão de sua presença global, impulsionando a inovação contínua e aprimorando suas ofertas líderes de mercado.”

Este financiamento mais recente se baseia na rodada de investimentos de Série B de US$ 80 milhões da Lighthouse, que foi concluída em novembro de 2021. Os investidores existentes Spectrum Equity, F-Prime Capital, Eight Roads Ventures e Highgate Technology Ventures continuarão sua participação no negócio.

A KKR está fazendo o investimento na Lighthouse por meio de seu Next Generation Technology III Fund.

William Blair atuou como consultor financeiro. A Latham & Watkins atuou como consultora jurídica da Lighthouse e a Gibson Dunn como consultora jurídica da KKR.

Sobre a Lighthouse

A Lighthouse (antiga OTA Insight) é a principal plataforma comercial para o setor de viagens e hotelaria. Transformamos a complexidade em confiança, fornecendo insights práticos de mercado, inteligência comercial e ferramentas de precificação que maximizam o crescimento da receita. Inovamos continuamente para oferecer a melhor plataforma para que os profissionais do setor de hotelaria possam definir preços de forma mais eficaz, medir o desempenho com mais eficiência e entender o mercado de novas maneiras. Com a confiança de mais de 70 mil hotéis em 185 países, a Lighthouse é a única solução que fornece dados de hotéis e de aluguéis de curto prazo em tempo real em uma única plataforma. Nós nos esforçamos para oferecer a melhor experiência possível com um atendimento ao cliente inigualável. Consideramos nossos clientes como verdadeiros parceiros: o sucesso deles é o nosso sucesso. Para mais informações sobre o Lighthouse, acesse: https://www.mylighthouse.com.

Sobre a KKR

A KKR é uma empresa líder mundial em investimentos que oferece gerenciamento de ativos alternativos, bem como soluções de mercados de capital e seguros. A KKR tem como objetivo gerar retornos de investimento atraentes, seguindo uma abordagem de investimento paciente e disciplinada, empregando pessoas de classe mundial e apoiando o crescimento das empresas e comunidades de seu portfólio. A KKR patrocina fundos de investimento que investem em private equity, crédito e ativos reais e tem parceiros estratégicos que administram fundos de hedge. As subsidiárias de seguros da KKR oferecem produtos de aposentadoria, vida e resseguro sob a administração do Global Atlantic Financial Group. As referências aos investimentos da KKR podem incluir as atividades de seus fundos patrocinados e subsidiárias de seguros. Para mais informações sobre a KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), acesse www.kkr.com. Para mais informações sobre o Global Atlantic Financial Group, acesse www.globalatlantic.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241120611647/pt/

Lighthouse

Adam Swart

pr@mylighthouse.com

KKR

FGS Global

Alastair Elwen / Jack Shelley

+44 20 7251 3801

KKR-LON@fgsglobal.com