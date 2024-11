A Vespa.ai, uma plataforma líder para aplicativos orientados por IA, foi escolhida pela RavenPack, líder global em análise de dados financeiros, para impulsionar a pesquisa vetorial em escala de bilhões para sua nova oferta de serviços, Bigdata.com. A plataforma combina a tecnologia RAG (Retrieval-Augmented Generation) de propriedade da RavenPack com os recursos de pesquisa da Vespa.ai para processar bilhões de documentos financeiros com velocidade e precisão sem precedentes.

O Bigdata.com representa um grande avanço na tecnologia de pesquisa financeira, oferecendo aos profissionais uma poderosa API e um assistente de pesquisa em tempo real que permite a conversa direta com bilhões de documentos financeiros. A arquitetura sofisticada da plataforma permite que os usuários realizem pesquisas personalizadas, automatizem tarefas complexas e acessem dados em tempo real por meio de interfaces móveis e de desktop. Cada resposta é respaldada por uma atribuição transparente da fonte, garantindo a total verificabilidade das informações.

Para suportar a imensa escala do Bigdata.com, a RavenPack selecionou a Vespa.ai como sua plataforma de pesquisa e recuperação de vetores. A sofisticada tecnologia de pesquisa da Vespa, implementada com SPANN (Space Partition ANN), permite pesquisas rápidas e eficientes em escala de bilhões, dividindo os dados em regiões menores e localizando correspondências aproximadas, proporcionando velocidade e precisão essenciais para as operações de dados em expansão da RavenPack.

Armando Gonzalez, CEO e cofundador da RavenPack | Bigdata.com: “A Bigdata.com está pronta para revolucionar a forma como os profissionais do setor financeiro abordam pesquisa, análise e tomada de decisões. Nossa arquitetura RAG combina busca vetorial com o extenso grafo de conhecimento financeiro da RavenPack para oferecer insights em tempo real e pesquisas aprofundadas. Após trabalhar com o código aberto da Vespa.ai por alguns anos, migramos para o Vespa Cloud para apoiar nossos fluxos de trabalho empresariais. Isso simplifica nossa infraestruturaàmedida que escalamos e nos dá acessoàorientação especializada dos engenheiros da Vespa para implantação vetorial em escala bilionária”.

Jon Bratseth, CEO e fundador da Vespa.ai: “A Bigdata.com oferece uma plataforma inovadora e singularmente diferenciada para pesquisas voltadas a empresas de serviços financeiros. Neste campo, precisão e resposta rápida são fundamentais. A Vespa.ai tem orgulho de fazer parceria com a RavenPack para fornecer uma infraestrutura de busca de ponta que utiliza aprendizado de máquina para classificar os resultados mais relevantes entre potencialmente bilhões de documentos, permitindo que os usuários tomem decisões informadas e oportunas com confiança”.

Sobre a Bigdata.com

A Bigdata.com é uma plataforma avançada de IA desenvolvida pela RavenPack, um líder global em análises de dados financeiros, trabalhando com os fundos de hedge, bancos e gestores de ativos mais bem-sucedidos do mundo. A Bigdata.com pretende revolucionar como os profissionais acessam e usam as informações. Combinando capacidades de busca em tempo real, personalização profunda e insights claros e verificáveis, a Bigdata.com capacita os usuários com os dados mais atuais e relevantes disponíveis. Apoiada por mais de duas décadas de experiência em IA da RavenPack, a Bigdata.com redefine o que é possível nos negócios e nas finanças.

Sobre a Vespa

Vespa.ai é uma plataforma para a criação de aplicativos orientados por IA para pesquisa, recomendação, personalização e RAG. Ela lida com grandes volumes de dados e altas taxas de consulta, oferecendo gerenciamento eficiente de dados, inferência e lógica. O Vespa está disponível como um serviço gerenciado e de código aberto.

