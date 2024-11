A Kinaxis® (TSX:KXS), líder mundial em orquestração completa da cadeia de suprimentos, lançou hoje o primeiro Modelo de maturidade e autoavaliação de orquestração da cadeia de suprimentos (SCO) do setor para ajudar as empresas globais a avaliar e avançar o progresso da orquestração da cadeia de suprimentos em relação a 14 dimensões cruciais.

“As empresas estão nos procurando em busca de orientação sobre como avançar rumoàmaturidade da orquestração da cadeia de suprimentos para acelerar a tomada de decisões, melhorar a colaboração e permitir o planejamento e a execução transparentes e ágeis no atual cenário de negócios dinâmico e em evolução”, disse Andrew Bell, diretor de produtos da Kinaxis. “Estamos entusiasmados em lançar o Modelo de maturidade e autoavaliação da cadeia de suprimentos para capacitar as lideranças da cadeia de suprimentos a diagnosticar instantaneamente seus pontos fortes e fracos e desenvolver um plano de ação para progredir.”

O Modelo de maturidade e autoavaliação da cadeia de suprimentos é baseado em 40 anos de compromissos bem-sucedidos com clientes, durante os quais a Kinaxis fez parcerias com algumas das maiores marcas do mundo para criar planos de tecnologia inovadores e implementar soluções orientadas por IA. Com o uso do modelo e da autoavaliação, as empresas podem ter acesso a metodologias comprovadas que têm proporcionado resultados impactantes de forma consistente.

A avaliação destaca as áreas de melhoria e sugere um plano de ação personalizado para preencher as disparidades identificadas, alinhar-se às práticas recomendadas líderes do setor e orientar as empresas na sua jornada rumoàexcelência da cadeia de suprimentos. Isso inclui:

Avaliação completa: uma análise detalhada dos recursos de orquestração de uma empresa em 14 dimensões que englobam o planejamento e a execução operacional, tática e estratégica.

uma análise detalhada dos recursos de orquestração de uma empresa em 14 dimensões que englobam o planejamento e a execução operacional, tática e estratégica. Insights práticos: recomendações personalizadas sobre como eliminar lacunas, alinhar-se às práticas recomendadas do setor e fortalecer a cadeia de suprimentos de uma empresa.

recomendações personalizadas sobre como eliminar lacunas, alinhar-se às práticas recomendadas do setor e fortalecer a cadeia de suprimentos de uma empresa. Alinhamento interno: ajuda a promover o alinhamento entre as principais partes interessadas no que diz respeito a prioridades e investimentos.

ajuda a promover o alinhamento entre as principais partes interessadas no que diz respeito a prioridades e investimentos. Um caminho rumoàexcelência operacional sustentável: projetado para ajudar as empresas a criarem uma cadeia de suprimentos resiliente, autônoma e de melhoria contínua que esteja preparada para os desafios futuros.

“O mero ajuste fino de processos individuais, como S&OP, fornecimento, demanda ou gerenciamento de transporte, não é mais suficiente para enfrentar os desafios atuais”, comentou Mike Corbo, ex-diretor de cadeia de suprimentos da Colgate-Palmolive. “Eu mesmo fiz a avaliação e acredito que ela ajudará as empresas a promoverem o alinhamento interno entre as principais partes interessadas e a validarem prioridades e investimentos com o objetivo de criar uma cadeia de suprimentos sustentável, autônoma, antifrágil e orientada por IA, que esteja sempre melhorando e inovando continuamente.”

Para realizar a autoavaliação do Modelo de maturidade da cadeia de suprimentos ou para saber mais sobre ele, clique aqui.

