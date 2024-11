FireMon, uma empresa líder em gerenciamento de políticas de segurança de rede (NSPM) que traz visibilidade, controle, agilidade e automação para a nuvem corporativa e infraestrutura de rede híbrida, tem o prazer de anunciar que David Brown e Hari Bhullar retornaramàorganização como vice-presidentes sênior de negócios internacionais e vendas internacionais, respectivamente.

Atuando a partir da Europa, David Brown liderará a expansão da FireMon na região da EMEA, aproveitando sua ampla experiência em estratégias de entrada no mercado e escalonamento do sucesso do cliente. Ex-vice-presidente sênior de vendas globais da FireMon de 2016 a 2020, Brown tem um histórico de impulsionar o crescimento significativo da receita e expandir a presença do canal. Sua experiência se estende por mais de duas décadas, com foco na criação de estratégias para soluções de nuvem, PaaS e SaaS. Antes de voltar a trabalhar na FireMon, ele liderou com sucesso iniciativas em empresas de cibersegurança que impulsionaram um crescimento impressionante da receita global e do canal.

Em Singapura, Hari Bhullar liderará as operações da FireMon na APAC. Anteriormente vice-presidente da FireMon para a APAC de 2015 a 2018, Bhullar ocupou cargos estratégicos de vendas nas principais empresas de segurança cibernética. Atualmente, ele atua em conselhos consultivos de empresas como Picus Security, Privya.AI e Observo.ai, cada uma delas especializada em soluções emergentes de segurança cibernética e tecnologia. Os 25 anos de experiência global de Bhullar se concentraram em vendas e parcerias estratégicas, especialmente em mercados emergentes, o que o torna um ativo vital para o crescimento da FireMon na APAC.

Ambos os executivos trazem um profundo conhecimento dos mercados globais de segurança cibernética e têm uma capacidade comprovada de promover o crescimento do canal e impulsionar o sucesso do cliente em suas regiões. A liderança deles ajudará a FireMon a expandir suas soluções de segurança de rede híbrida e em nuvem, aumentando a visibilidade e o controle para empresas na EMEA e na APAC.

“Estamos muito felizes em receber David e Hari de voltaàFireMon”, disse Jody Brazil, CEO da FireMon. “A experiência global e os insights de mercado deles serão fundamentais para ampliar nosso alcance internacional e melhorar o suporte para nossos clientes e parceiros nessas regiões”.

Sobre a FireMon

A FireMon aprimora as operações de segurança que, por sua vez, levarão a melhores resultados de segurança. A FireMon oferece soluções de gerenciamento de políticas de segurança, segurança na nuvem e gerenciamento de ativos líderes do setor. Nossa plataforma é a única solução em tempo real que reduz os riscos relacionados às políticas de segurança de firewall e nuvem, gerencia as alterações de políticas e reforça a conformidade.

Saiba mais em FireMon.com no Blog da FireMon.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241120729734/pt/

Sarah Shkargi

Sarah@tnsmediacomms.com