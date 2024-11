A NationsBenefits, a principal plataforma fintech de benefícios suplementares e assistência médica para organizações de assistência gerenciada, anunciou que as lojas de alimentos United Supermarkets da Albertsons Companies, Inc. se juntaramàsua rede de supermercados e mercados de balcão (OTC). Essa integração direta de ponto de venda é alimentada pela BAS, tecnologia de restrição de itens proprietária da NationsBenefits. Essa expansão permite que os membros do plano de saúde usem seus cartões de benefícios suplementares financiados pelo plano para fazer compras nos locais United Supermarkets, Market Street, Albertsons Market e Amigo. Os cartões da NationsBenefits já são aceitos em outras lojas Albertsons Cos., incluindo Albertsons, Safeway, Tom Thumb, Randalls, Vons, Jewel-Osco, ACME e Shaw's.

“É uma oportunidade incrível de expandir nosso alcance e parceria para fornecer maior acesso a alimentos nutritivos onde os membros e clientes estão acostumados a fazer compras”, disse o CEO da NationsBenefits, dr. Glenn Parker. "Estamos entusiasmados em expandir nossa parceria com a Albertsons Cos. e as lojas United Supermarkets para fornecer alimentos práticos e nutritivos, além de acesso sem receita para os membros do Medicare Advantage e Medicaid em todo o país."

Os membros com benefícios elegíveis financiados por planos de saúde podem comprar produtos de mercearia, OTC e bem-estar qualificados com o cartão flexível do seu plano de saúde. Os membros recebem um cartão pré-pago personalizado que lhes dá acesso rápido e fácil a fundos que são carregados mensalmente, trimestralmente ou anualmente. Isso fornece aos membros acesso conveniente a opções mais nutritivas em suas vidas diárias para melhorar seu bem-estar geral.

“Por meio dessa nova parceria com a NationsBenefits, nossos clientes nas lojas United Supermarket aproveitarão opções de pagamento expandidas para mantimentos essenciais e produtos de bem-estar para dar suporteàsua saúde e bem-estar”, disse Tony Crumpton, diretor de mercadorias da The United Family. “Essa colaboração ressalta nosso compromisso de garantir que os indivíduos em nossas comunidades tenham acesso conveniente aos itens de que precisam.”

NationsBenefits agora é aceito em todas as mercearias Albertsons Cos. para encontrar mais informações sobre a colaboração, acesse https://www.nationsbenefits.com/.

Sobre a NationsBenefits®

A NationsBenefits® é uma fornecedora líder de benefícios suplementares e soluções e resultados fintech para o setor de saúde. A NationsBenefits faz parcerias com organizações de assistência médica gerenciada para fornecer assistência médica inovadora, análise de dados e fechamento de lacunas, e soluções fintech para impulsionar o crescimento, reduzir custos e encantar os membros. Combinando tecnologia de ponta com parcerias direcionadas com varejistas, a NationsBenefits capacita os planos de saúde a fornecer benefícios suplementares impactantes para otimizar as experiências dos membros e impulsionar melhores resultados de saúde. Ao simplificar os processos para fazer escolhas mais inteligentes e expandir o acesso a soluções de benefícios, a NationsBenefits visa melhorar a qualidade de vida de cada membro por meio de sua oferta revolucionária e abrangente. Para saber mais, acesse NationsBenefits.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241119058579/pt/

Raquel Lozano

raquel.lozano@nationsbenefits.com

(956)-572-6042