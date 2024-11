Soluções de energia solar da Intelbras levam qualidade de vida à Amazônia Legal

No final do terceiro semestre de 2024, a Intelbras (INTB3), empresa brasileira de tecnologia com 48 anos de história, já entregou 6.688 sistemas de energia solar para famílias do Acre e Mato Grosso, após a conclusão da terceira fase do Programa Federal Luz Para Todos. Com a ação, moradores de regiões isoladas da Amazônia Legal podem ter acesso à energia elétrica, promovendo o desenvolvimento social e econômico, garantindo mais qualidade de vida para as pessoas que vivem nessas comunidades.

Este projeto possui uma grande importância não apenas para os negócios da Intelbras, mas também para que a companhia possa exercer seu compromisso em colaborar com o desenvolvimento social do Brasil, tornando a vida das pessoas que vivem em regiões isoladas e, até então, sem energia elétrica, melhor e mais digna. Além das famílias, as soluções também atendem escolas e unidades de UBS (Unidade Básica de Saúde), fortalecendo a estrutura de educação e saúde.

Segundo relato de Maiaua Kaiki Kuikuro, membro da comunidade indígena Paranatu, utilizar energia elétrica na região sempre foi uma grande dificuldade e afetava também na educação dos jovens que vivem no local. “Nós chegamos aqui e não tinha estrutura nenhuma. Passávamos muita dificuldade, pois não conseguíamos nem carregar um celular ou notebook. Nós tínhamos que ir até uma fazenda que fica próxima daqui para conseguir usar energia elétrica. Agora, podemos ter uma geladeira e não precisamos mais gastar com o diesel do gerador. As crianças têm internet e conseguem estudar, inclusive tenho dois irmãos que fazem várias tarefas”, conta Kuikuro.

Já na comunidade Fukuri, o chefe indígena Ajukuri Kuikuru ressalta a dificuldade que, anteriormente, sua região tinha de armazenar alimentos e cuidar da saúde das crianças. “Por aqui, as pessoas pegam muitos peixes e estamos felizes que conseguimos guardar nossa comida no congelador e ela não estraga mais. Também melhorou a questão da saúde para nós, pois as crianças podem ir até a UBS e ter atendimento quando pegam doenças mais complicadas”, explica.

Energia solar como solução sustentável

A Intelbras atua no mercado de geração distribuída de energia solar com o objetivo de facilitar a vida de pessoas e negócios, ampliando as possibilidades de investimento em projetos sustentáveis que geram energia mais limpa, acelerando o processo de um Brasil mais verde e eficiente do ponto de vista energético.

Entregando soluções fotovoltaicas na Amazônia Legal, a companhia contribui para o desenvolvimento socioeconômico da região, cumprindo seu papel de promover uma matriz energética sustentável, ao mesmo tempo em que reduz a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera.

“Outra vantagem da ação é que, com as instalações fotovoltaicas, comunidades que usam gerador a diesel, o qual é altamente poluente e passível de custos recorrentes, não precisarão mais utilizar o combustível, o que reduzirá os gastos para os moradores. Além disso, a energia solar diminui a poluição gerada pela queima de diesel, por exemplo, e mitiga possíveis riscos de manipulação desse produto. A solução também possui baixo nível de manutenção e mão de obra mais prática, sendo ideal para garantir eficiência no desempenho e economia”, explica Marcio Osli, diretor comercial de energia solar da Intelbras.

Programa Luz Para Todos

O projeto, que agrega a colaboração da Intelbras, é realizado pela Energisa, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica nas regiões beneficiadas. Os projetos consistem em soluções de sistema off grid, que engloba geradores e placas fotovoltaicas que, por serem autônomos, não necessitam de suporte da rede elétrica. Além disso, as instalações são feitas por um parceiro certificado da Intelbras em áreas de difícil acesso, o qual também fica responsável por efetuar a manutenção desses equipamentos pelo período de quatro anos.?

As unidades consumidoras atendidas pela Intelbras e Energisa estão localizadas nos estados do Acre e Mato Grosso e seguem a relação preparada pela distribuidora de energia que atua na região e do acordo realizado com o Ministério de Minas e Energia (MME) do Governo Federal.

O Luz para Todos tem o compromisso de universalizar o acesso à energia elétrica das regiões remotas da Amazônia Legal e assim contribuir para o desenvolvimento socioeconômico dessas comunidades e para uma vida digna e saudável de toda a população da Amazônia. Lançado em fevereiro de 2020, o Programa Luz para Todos tem o intuito de levar energia limpa e renovável a 70 mil famílias que vivem em áreas remotas da Amazônia Legal.

