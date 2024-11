A Daemon Investments segue com sua estratégia de consolidação de sua expansão global e traz Shane Haas como Chief Investment Officer para atuação no escritório dos EUA.

Haas tem uma carreira extensa e bem-sucedida em finanças quantitativas. Ele gerenciou estratégias de negociação sistemática em mercados globais de ações, futuros, opções e criptomoedas por mais de vinte anos. Antes de se juntar à Daemon Investments, foi um dos fundadores da AlphaLab Modulus, onde lançou um hedge fund com foco em arbitragem estatística em criptomoedas baseada em inteligência artificial.

“Somos uma casa especializada em estratégias quantitativas e sistemáticas. Por esse motivo, a chegada de um executivo como o Shane Haas, com mais de 20 anos de bagagem profissional, nos deixa muito entusiasmados”, afirma Sergio Rhein Schirato, sócios fundadores da Daemon Investments.

"Estou animado por me juntar à Daemon Investments, uma gestora já reconhecida pela sua sólida atuação com soluções inovadoras de estratégias alternativas de investimento”, comenta Haas . O executivo substituirá Paul Huchro, ex CIO da Daemon Investments, que está deixando o mercado para seguir com sua aposentadoria.

Shane Haas

Antes de sua passagem pela AlphaLab Modulus, Haas foi cofundador da Signition LP, que negociava estratégias sistemáticas em mercados globais de ações, com foco em mercados emergentes. O executivo também já atuou como gestor da negociação sistemática na Moon Capital, e foi co-chefe de negociação sistemática, uma mesa de negociação proprietária dentro do Goldman Sachs, onde era gestor de um portfólio de ações, moedas e futuros. E teve passagem como sócio do AlphaSimplex Group, onde atuou como gestor de um portfólio quantitativo de macro global.

Ele tem doutorado em engenharia elétrica pelo MIT e concluiu a opção em Financial Technology na MIT Sloan School of Business. Haas também possui graduação e mestrado em engenharia elétrica e matemática pela Universidade de Kansas.

