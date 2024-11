A Esri, líder global em software de sistemas de informação geográfica (GIS), lançou o Spatial Data Science, um novo livro que demonstra como cientistas e profissionais espaciais podem integrar big data em seus fluxos de trabalho e métodos. O livro mostra como cientistas de dados podem utilizar mapeamento, análise, modelagem e previsão com perspectivas espaciais e tecnologias geoespaciais para adquirir novos conhecimentos. Além disso, ele também ilustra o uso do ecossistema Esri ArcGIS.

Spatial Data Science explora como o software da Esri pode ser utilizado para apoiar métodos inovadores de ciência de dados espaciais, permitindo extrair insights mais profundos de várias fontes de dados geoespaciais. Dividido em seis capítulos, ele apresenta os pilares fundamentais para converter dados em informações, conhecimento e soluções com uma abordagem espacial. Entre os tópicos discutidos estão:

O crescimento dos dados espaciais nas últimas décadas

Computação em nuvem, big data e ciência de dados

Big data geoespacial

Avanços em computação, fontes de dados e métodos

Spatial Data Science é destinado a leitores que utilizam ou estudam SIG, bem como cientistas da computação, engenheiros, estatísticos e cientistas da informação e de biblioteconomia envolvidos no desenvolvimento e aplicação da ciência de dados. O autor do livro, John P. Wilson, é professor de ciências espaciais e sociologia no Dana and David Dornsife College of Letters, Arts and Sciences da Universidade do Sul da Califórnia (USC). Como diretor fundador do Spatial Sciences Institute, sua pesquisa se concentra na modelagem de sistemas ambientais, com amplo uso de ferramentas de software SIG, trabalho de campo, técnicas de análise espacial e modelos computacionais espaciais.

Spatial Data Science está disponível em formato impresso (ISBN: 9781589486102, 220 páginas, US$ 79,99) e como ebook (ISBN: 9781589486119, US$ 79,99). Ambas as edições podem ser adquiridas na maioria das lojas on-line ao redor do mundo. A edição impressa também está disponível para compra em esri.com/esripress ou pelo telefone 1-800-447-9778. Caso esteja fora dos Estados Unidos, acesse esri.com/esripressorders para verificar todas as opções de compra ou esri.com/distributors para entrar em contato com seu distribuidor local da Esri. Os varejistas interessados ??podem entrar em contato com a distribuidora da Esri Press: Ingram Publisher Services.

