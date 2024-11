Venda direta impulsiona empreendedorismo feminino no Brasil

O Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro, ressalta a importância da figura feminina na economia. Segundo a Federação Mundial das Associações de Vendas Diretas, 60% dos profissionais dessa área no Brasil são mulheres, e essa modalidade de vendas se apresenta como uma alternativa atraente para quem deseja empreender com autonomia.

Ainda de acordo com o Sebrae, o número de empreendedoras no Brasil já ultrapassa 10 milhões, evidenciando um protagonismo crescente. A venda direta oferece a flexibilidade de horários, permite a criação de redes de contato e estimula o desenvolvimento de metas e realizações profissionais.

A Royal Prestige®, marca de panelas e utensílios premium de cozinha, opera no modelo de venda direta, permitindo que empreendedores se tornem distribuidores independentes sem necessidade de investimento inicial ou estoque. "Esse modelo tem impulsionado o empreendedorismo ao oferecer flexibilidade de horários e oportunidades de networking, promovendo o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Além disso, os treinamentos e ferramentas fornecidos pelas marcas favorecem a independência financeira e o desenvolvimento pessoal dos distribuidores.", explica Cinthia Oliveira, diretora de marketing da Royal Prestige®.

“O setor valoriza o empreendedorismo feminino, oferecendo uma possibilidade de negócio que une flexibilidade e autonomia. Com a estrutura de vendas diretas e produtos de excelência, as mulheres têm suporte para atingir suas metas de forma independente, ao mesmo tempo em que formam redes sólidas e inspiram outras a iniciar suas jornadas empreendedoras com segurança”, afirma Cinthia.

Website: https://www.royalprestige.com/br/negocio