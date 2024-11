Carros usados: especialista dá dicas para empreender no ramo

Comprar um carro novo ou usado? Muitos brasileiros tem optado pela segunda alternativa: em 2023, foram quase 14,5 milhões de vendas de automóveis usados, a segunda melhor marca histórica, de acordo com a Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto). Mais do que atender a demanda de compradores, esse tipo de negócio atrai muitos empreendedores.

A título de comparação, foram 2,3 milhões de carros 0 quilômetro (km) vendidos no ano passado, indicam dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) repercutidos pela CNN Brasil. Ou seja, cerca de sete vezes menos o total de usados.

Para Roberto Pretti, especialista no setor automotivo, essa diferença é simples de ser explicada. “Há uma clara tendência dos consumidores preferirem carros usados e seminovos. Isso ocorre devido ao alto valor de um veículo novo, influenciado por impostos e taxas de financiamento. Além disso, o valor de depreciação de um carro 0 km nos primeiros anos é alto, o que faz do usado uma opção mais atraente e com melhor custo-benefício”, analisa.

Pretti afirma que o mercado de compra e venda de veículos vive em constante crescimento. Saber trabalhar em cada etapa, desde a aquisição dos carros até o contato com o cliente, é vital para empreendedores que desejam ter bons resultados no ramo.

A entrada no mercado de compra e venda de veículos exige uma análise cuidadosa dos modelos mais procurados pelos consumidores, acrescenta o especialista. Ele diz que ferramentas como plataformas de classificados e leilões on-line são amplamente utilizadas para avaliar o comportamento dos preços e da concorrência. O monitoramento desses fatores permite que os empresários identifiquem boas oportunidades de compra.

“É fundamental que os veículos sejam adquiridos de fontes confiáveis, como concessionárias, leilões de frotas corporativas e vendedores particulares com histórico sólido. A grande maioria dos consumidores prioriza carros com histórico de manutenção comprovada e sem sinistros”, ressalta Pretti.

A apresentação do veículo também desempenha um papel fundamental no processo de venda, diz o especialista. Fotos de alta qualidade e descrições detalhadas são essenciais para atrair potenciais compradores em plataformas on-line.

“Além disso, oferecer opções de financiamento e garantias pode aumentar a competitividade do vendedor. A negociação, quando conduzida de maneira profissional, é um fator decisivo para o sucesso no fechamento de contrato”, diz Pretti.

Ao contrário do que muitos podem pensar, Pretti diz que o relacionamento com o cliente não se encerra com a venda do carro. Ele destaca a necessidade de promover um atendimento pós-venda. Isto é, manter contato e oferecer suporte ao comprador, seja fornecendo serviços adicionais (como garantias estendidas e pacotes de manutenção), tirando dúvidas ou enviando instruções.



“O relacionamento pós-venda, com acompanhamento e suporte ao cliente, pode ser um diferencial importante. Além disso, manter-se atualizado sobre as novas tecnologias, tendências de mercado, cenário econômico, fontes de financiamento e mudanças na legislação de veículos contribui para um atendimento mais completo e consultivo”, finaliza.

