Suplementação com Feno Grego pode aliviar sintomas da menopausa

O feno-grego (Trigonella foenum-graecum) é uma planta amplamente estudada por suas propriedades medicinais, especialmente no que diz respeito à saúde feminina. As sementes dessa planta são ricas em compostos bioativos, como saponinas, alcaloides e flavonoides, que desempenham diversos papeis no organismo. Em particular, o feno-grego tem sido associado a benefícios hormonais e metabólicos, sendo uma opção natural para mulheres em diferentes fases da vida, inclusive na menopausa.

Um dos principais benefícios do feno-grego para mulheres na menopausa está relacionado ao alívio dos sintomas causados pelas flutuações hormonais. A diminuição dos níveis de estrogênio durante essa fase provoca sintomas como ondas de calor, irritabilidade e ressecamento íntimo. Em um estudo duplo-cego e controlado por placebo, 25% das mulheres relataram uma redução nos episódios de fogachos, 26% tiveram melhora nos suores noturnos e 31% notaram uma melhora nos sintomas de depressão após suplementação com feno-grego durante 42 dias.

Além do alívio dos sintomas da menopausa, o feno-grego também pode auxiliar na saúde metabólica. Durante a menopausa, muitas mulheres experimentam um aumento no risco de desenvolver condições como diabetes tipo 2 e dislipidemia, devido às alterações no metabolismo da glicose e nos níveis de colesterol. Uma revisão publicada no International Journal of Molecular Sciences em 2023, foi realizada uma análise de dez estudos científicos em que foi mostrado que o feno-grego auxilia no controle dos níveis de glicose no sangue e melhora o perfil lipídico.

Outro aspecto relevante do feno-grego é seu impacto positivo na libido feminina. Durante a menopausa, muitas mulheres relatam uma diminuição no desejo sexual, que pode ser causada por alterações hormonais. O feno-grego contém saponinas que têm sido estudadas por sua capacidade de estimular a produção de hormônios sexuais, como a testosterona, que desempenha um papel importante no desejo sexual e tem sua produção reduzida na menopausa.

A menopausa pode levar à perda de massa magra, tornando a prática de atividade física indispensável para prevenir esse efeito. Além disso, algumas suplementações, como o feno-grego, podem potencializar o ganho de massa muscular. Este suplemento auxilia na melhora da composição corporal, promovendo o aumento da massa magra, a redução de gordura, o fortalecimento muscular durante os exercícios e uma recuperação mais rápida e eficiente após os treinos.

O feno-grego também tem propriedades antioxidantes que podem beneficiar a saúde geral de mulheres na menopausa. A ação antioxidante é importante para combater o estresse oxidativo, um processo que acelera o envelhecimento celular e pode contribuir para o surgimento de doenças crônicas. A inclusão do feno-grego na dieta pode ajudar a neutralizar os radicais livres, protegendo as células dos danos oxidativos.

Os estudos destacam que o feno-grego oferece uma gama de benefícios potenciais para mulheres na menopausa, desde o alívio de sintomas hormonais até a melhora da saúde metabólica e sexual, se tornando uma aliada importante na promoção do bem-estar feminino durante essa fase da vida.

