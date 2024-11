Manutenção preventiva ajuda a evitar problemas no carro

A manutenção preventiva em veículos é essencial para garantir a segurança, a durabilidade e o bom funcionamento dos automóveis. Essa prática ajuda a identificar e corrigir potenciais problemas antes que se tornem falhas graves e envolve a realização regular de verificações, reparos e substituições de componentes.



Entre os eventuais problemas que podem ser evitados, estão as falhas nos freios, desgaste irregular dos pneus, superaquecimento do motor, vazamentos de fluidos e problemas no sistema elétrico, como explica Márcio Patrus, CEO da Oficina Conectada, plataforma de conteúdo automotivo, cursos e sistemas de orçamento.



“Um dos exemplos mais comuns é o desgaste excessivo das pastilhas de freio que, quando não monitoradas, podem causar danos ao disco e até mesmo a falha total do sistema de frenagem, podendo causar acidentes. Outro fator é verificar as correias, que, quando trocadas no tempo certo, evitam quebras inesperadas”, aponta o especialista.



Segundo um estudo realizado pelo Instituto Scaringella Trânsito, e divulgado pelo Estadão, a má conservação dos veículos é responsável por cerca de 30% dos acidentes ocorridos nas estradas brasileiras. A pesquisa apontou ainda que as principais falhas estão relacionadas à manutenção dos pneus, freios, amortecedores, níveis de óleo e de água.



“Fazer a manutenção periódica é fundamental para o motorista que não quer ficar na mão. Além de evitar acidentes, veículos bem cuidados tendem a consumir menos combustível e poluir menos, o que também é bom para o meio ambiente”, ressalta o CEO.



Para garantir que o carro esteja sempre em perfeito estado de uso, Patrus indica aos motoristas que busquem oficinas especializadas e que ofereçam planos personalizados de manutenção. “Empresas que oferecem um serviço diferenciado, com transparência e comunicação clara sobre as necessidades de cada veículo, se destacam no mercado, criando uma base de clientes leais e satisfeitos.”



“Além disso, esse modelo de manutenção recorrente também gera uma receita previsível para a oficina. Ao mesmo tempo que ela ajuda os clientes a diluir os custos dos reparos, em vez de enfrentar despesas inesperadas, as oficinas ainda melhoram a gestão do tempo e dos recursos utilizados”, avalia o especialista.



Com mais de 30 anos de experiência no segmento de mecânica automotiva, o CEO ressalta que a manutenção preventiva vai além da segurança e da durabilidade do veículo, “ela pode aumentar o valor de revenda do carro e ainda melhorar a experiência do motorista, que passa a ter mais confiança e tranquilidade ao dirigir”.



Para saber mais, basta acessar: http://www.oficinaconectada.com.br