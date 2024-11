A NationsBenefits®, plataforma líder em fintech, benefícios e resultados para o setor de saúde, anunciou a aquisição da Good Measures, plataforma de ponta em Alimentação como Medicina que atende planos de saúde e seus beneficiários. A Good Measures une orientação clínica, tecnologia exclusiva e prescrições alimentares personalizadas para promover melhores resultados de saúde através de soluções baseadas em alimentação como medicina.

Essa aquisição estratégica posiciona a NationsBenefits como a única plataforma verticalmente integrada que combina fintech, saúde e resultados de forma integrada. Com mais de 100 clientes de cuidados gerenciados, a NationsBenefits já é um dos maiores fornecedores de alimentos saudáveis para a saúde por meio de seu programa de refeições medicamente adaptadas, NationsMarket, e sua plataforma de cartão flexível Directed Spend. Ao integrar a tecnologia patenteada e o suporte clínico da Good Measures, disponíveis em todos os 50 estados, a NationsBenefits potencializará as soluções de alimentação como medicina de maneira inédita. Juntas, a NationsBenefits oferecerá um engajamento de membros incomparável para melhorar os resultados de saúde, sendo a única empresa de saúde que integra soluções de alimentos, benefícios suplementares, alimentação como medicina e cartões flexíveis de maneira centralizada, possibilitando melhores resultados e oferecendo uma experiência simplificada para seus membros.

Fundada em 2015 por Glenn Parker, M.D., a NationsBenefits tem liderado o setor consistentemente, oferecendo soluções holísticas de saúde para seus clientes de planos de saúde. "Essa aquisição demonstra a nossos clientes e seus membros nosso profundo compromisso com a inovação como uma plataforma completa de engajamento para o setor de saúde. Como parte dessa plataforma, prescrições de alimentos, entrega de refeições e orientação clínica oferecem meios eficazes para apoiar e engajar os membros de nossos clientes ao longo de sua jornada de atendimento", disse o dr. Parker.

"Estamos muito felizes em unir forças com a NationsBenefits em um momento crucial para o setor de saúde", disse Donna K. Lencki, CEO da Good Measures. "A missão da Good Measures continuará, e estamos animados com o impacto positivo que essa poderosa combinação trará ao mercado. Com o grande alcance da NationsBenefits—atendendo 20 milhões de membros e mais de 100 clientes de planos de saúde—agora temos uma oportunidade extraordinária de oferecer um conjunto abrangente de soluções nutricionais em larga escala. A Stefany e eu estamos animadas para ajudar a impulsionar essa visão".

Stefany Shaheen, cofundadora e presidente, afirmou: "a Good Measures foi fundada para apoiar pessoas que precisam lidar com condições de saúde ligadasànutrição. Com essa aquisição, poderemos fornecer aos planos de saúde em todo o país soluções completas de nutrição, incluindo entrega de refeições e alimentos, orientação clínica e prescrições alimentares personalizadas".

"Está cada vez mais claro que a alimentação desempenha um papel fundamental nas ofertas de benefícios dos planos de saúde. Na NationsBenefits, reconhecemos a importância de apoiar os membros em sua jornada de saúde com um plano de nutrição personalizado e conteúdo educativo, permitindo que eles escolham os alimentos que melhor atendem suas necessidades e os recebam de maneira prática", afirmou Michael Parker, co-CEO da NationsBenefits. "Para os planos de saúde e seus parceiros, é essencial fornecer soluções que promovam melhores resultados. A Good Measures permite que a NationsBenefits melhore ainda mais esses resultados por meio de serviços de nutrição e alimentação".

Sobre a NationsBenefits®

A NationsBenefits® é uma fornecedora líder de benefícios suplementares, soluções fintech e resultados para o setor de saúde. Em parceria com organizações de cuidados gerenciados, a NationsBenefits oferece soluções inovadoras em saúde, análise de dados para fechamento de lacunas e serviços fintech projetados para impulsionar o crescimento, reduzir custos e aumentar a satisfação dos membros. Com tecnologia de ponta e parcerias estratégicas com varejistas, a NationsBenefits permite que os planos de saúde ofereçam benefícios suplementares impactantes que otimizam a experiência dos membros e promovem resultados de saúde imediatos. Para saber mais, acesse NationsBenefits.com.

Sobre a Good Measures

A Good Measures está transformando a interface entre prescriptive nutrition™ e gestão de saúde. Com clínicos licenciados em todos os 50 estados, a empresa combina orientação clínica, tecnologia proprietária e prescrições alimentares personalizadas para impactar positivamente os resultados de saúde e abordar determinantes sociais da saúde. A Good Measures é parceira estratégica de planos de saúde, programas governamentais como Medicare e Medicaid, empregadores, provedores e empresas de gestão de cuidados.

