Natal recebe 3ª edição do evento internacional ECON

O Encontro de Negócios das Américas (ECON) chega à sua terceira edição se estabelecendo como um dos eventos mais importantes no fomento de negócios, criando pontes entre empresários brasileiros que buscam uma abertura para expandir seus produtos ou serviços no mercado americano.

O evento deste ano, realizado nas cidades de Natal, João Pessoa, Recife e Fortaleza contou com a participação do diplomata Rodrigo Fonseca, responsável pelo escritório da APEX Brasil - Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos na América do Norte e Caribe, em Miami e Fábio Yamada, representante da Select Florida, que apoia o desenvolvimento e a expansão da economia da Flórida, o que representa um papel fundamental na implementação do comércio e negócios internacionais.

A Flórida é a principal porta de entrada para empresas brasileiras interessadas no mercado norte-americano, enquanto o Brasil tem sido consistentemente classificado como o principal parceiro comercial da Flórida em todo o mundo. Para isso, foi apresentado pelo CEO do ECON, Gláucio Uchoa, o "Missão Flórida, que pretende fazer uma imersão empresarial durante o mês de abril de 2025, em Orlando, com a presença de 100 empresários brasileiros.

No início da tarde do dia 4, um grupo formado pelo diplomata Rodrigo Fonseca, da APEX Brasil, Fábio Yamada, da Select Florida, Carol Rocha, consultora de Negócios de Varejo, Vinícius Bicalho, advogado de Imigração e Glaucio Uchoa, CEO do evento, foi recebido pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, ao lado dos secretários de Turismo, Solange Portela e de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação, Sílvio Torquato, Candice Macedo. Diretora de Operações do Centro de Convenções de Natal, e do Senhor Pedro Henrique Cordeiro Lima, Subsecretário de Programa do Consórcio Nordeste. Na pauta, oportunidade de negócios, com a Governadora apresentando as potencialidades do Estado quanto ao porto, turismo, parque energético, entre outros, além de, enquanto presidente do Consórcio Nordeste, liderar uma comitiva buscando uma maior relação comercial com os Estados Unidos.

À noite, durante o ECON, foram apresentados diversos painéis abordando temas como "Conquistando o varejo americano: Como vender seu produto nos EUA", com Carol Rocha, consultora de Negócios de Varejo e "Como abrir ou expandir sua empresa nos EUA", com Bia Vogel, Gestora de Estratégia. O advogado de Imigração Vinícius Bicalho, apresentou o painel "Como Imigrar Legalmente para os EUA".

No total, foram apresentados dez painéis sempre voltados para o relacionamento entre brasileiros que buscam expandir seus negócios ou pretendem morar ou validar suas profissões nos Estados Unidos. Além da participação maciça de empresários potiguares o ECON contou com representantes de diversas entidades, como o presidente da FIERN, Roberto Serquiz; Fernando Virgílio, representando o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz; Sartre Praxedes, superintendente do Banco do Nordeste e David Gois, gerente de Inovação e Negócios do SEBRAE RN, e Sandro Peixoto, presidente da Aspirn. O ECON também teve o apoio da ABIH e Emprotur.

Website: https://econmissaoflorida.com/