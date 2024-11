Mercado de controle de acesso cresce com novos recursos

A tecnologia de controle de acesso tem se expandido rapidamente em diversas áreas, e um estudo global indica que o setor pode quase dobrar de tamanho nos próximos anos, impulsionado por inovações contínuas. Conforme o relatório da The Business Research Company, o mercado poderá encerrar 2024 com crescimento de 10,4% em relação ao ano anterior, movimentando 13,7 bilhões de dólares. Contudo, o que chama a atenção é a estimativa de que até 2028, o setor poderá atingir 22,14 bilhões de dólares e uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 12,7%.

Desde a pandemia, as soluções de controle de acesso ganharam destaque nos projetos de segurança e já demonstram que vieram para se consolidar como uma tecnologia indispensável para a segurança e comodidade em diversos setores, desde residências, a empresas, escolas ou hospitais.

Segundo Paulo Santos, diretor da ASSA ABLOY Controle de Acesso, “com a rápida urbanização e recursos cada vez mais avançados, as pessoas esperam conectividade e conveniência em todos os lugares para tornar as experiências mais rápidas e fáceis para todos”.

Tendências para controle de acesso

Santos destaca que há um grande investimento para edifícios mais inteligentes. Nesse cenário, cada entrada e saída equipada com soluções de controle de acesso é a certeza de uma gestão de pessoas e recursos mais eficiente. Outra tendência que vem impulsionando o crescimento do mercado é a preocupação com a sustentabilidade. A eficiência energética, principalmente, é uma preocupação constante, pois além do impacto nos recursos naturais, também pode fazer a diferença no preço pago na conta de energia elétrica.

“Hoje e para o futuro, o controle de acesso se tornou uma ferramenta de segurança que impacta diretamente no atendimento, manutenção, sustentabilidade e orçamento, entre outras áreas. É possível obter análises em tempo real sobre quantas pessoas estão no local, ajustar o uso de energia de acordo com este número ou averiguar se há necessidade de enviar mais profissionais para determinado setor. Particularmente levando em conta o atendimento, quando pensamos neste uso para hospitais, isso pode representar salvar mais vidas", aponta.

Nesse sentido, a evolução dos softwares desempenha um papel crucial neste crescimento, uma vez que asseguram capacidade de processamento de dados com precisão e agilidade. Por exemplo, o software Vault Next, da ASSA ABLOY, traduz os dados em informações úteis, como a quantidade de pessoas nas áreas, posicionamento em tempo real, alarmes de intrusão, entre outras aplicações. “Ainda é possível otimizar a infraestrutura de espaços compartilhados, reduzindo os custos de ar-condicionado, iluminação e limpeza, sem armazenar nenhum dado sensível dos clientes, cuidando da cibersegurança, que é outro tema inadiável para assegurar o crescimento do mercado", conclui o especialista.

Website: https://controledeacesso.assaabloy.com.br/pt/index