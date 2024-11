Método QASO orienta pais sobre desenvolvimento das crianças

Com o foco em promover o desenvolvimento emocional e a resiliência desde a infância, o método QASO, abordado no projeto "Quem Ama se Orienta", busca capacitar pais a construírem uma base sólida para o sucesso emocional de seus filhos. A iniciativa, liderada pelas psicólogas Daiane Gava e Cristiane Conte, destaca a importância de habilidades como tolerância à frustração e autocontrole, desenvolvidas a partir de um vínculo seguro e afetuoso com os cuidadores. Estudos em neurociência e psicologia demonstram que a forma como crianças lidam com adversidades é moldada pela relação com seus cuidadores, o que impacta diretamente em sua capacidade de enfrentar desafios futuros.

A psicóloga Daiane Gava afirma que ensinar crianças a encarar frustrações como parte do aprendizado é fundamental para desenvolver sua resiliência. Em vez de associar o erro ao fracasso, o projeto propõe que ele seja visto como uma oportunidade de crescimento. O exemplo dos pais, especialmente em momentos de dificuldade, exerce uma influência duradoura, moldando comportamentos que as crianças tendem a replicar.

Outro pilar essencial no método QASO é o desenvolvimento do autocontrole, que pode ser incentivado por meio de práticas simples, como adiar recompensas. Essa habilidade ensina a suportar desconfortos momentâneos em prol de metas futuras, estimulando a responsabilidade e o esforço pessoal. Em um contexto de imediatez, no qual pais frequentemente realizam tarefas que poderiam ser executadas pelos filhos, o projeto destaca a importância de envolver crianças em atividades cotidianas. Desde arrumar a cama até ajudar em tarefas domésticas, esses atos promovem autonomia e reforçam a confiança.

A inteligência emocional, essencial para a resolução de conflitos e para estabelecer relacionamentos saudáveis, também é incentivada no método. O projeto orienta os pais a ajudarem os filhos a identificar e entender suas emoções, oferecendo ferramentas para que aprendam a regular essas reações de maneira equilibrada. “Filhos bem-sucedidos precisam de um chão seguro para crescer e explorar o mundo com confiança”, afirma Gava.

Além das orientações, Daiane Gava e Cristiane Conte conduzem treinamentos específicos para que pais se sintam mais seguros na educação de seus filhos. Ao cultivar uma infância estruturada e emocionalmente saudável, o projeto acredita que as crianças desenvolvem habilidades que levarão para toda a vida. Segundo as fundadoras, proporcionar um desenvolvimento seguro e equilibrado é o maior legado que os pais podem oferecer.

