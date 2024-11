Empresas investem em treinamentos para impulsionar entrosamento e resultados

Investir no crescimento de quem constrói a empresa. Essa é a lição que as marcas têm aplicado para impulsionar seus profissionais e, é claro, seus resultados. Segundo a 18º edição da Pesquisa Panorama do Treinamento no Brasil 2023/2024, 94% das empresas brasileiras têm priorizado o treinamento de colaboradores através da definição de orçamentos anuais que já incluem a educação corporativa. Nessa ordem, programas internos de aprendizado, cursos de aperfeiçoamento e escolas corporativas ganham cada vez mais espaço e importância no mundo dos negócios.

Segundo Mariana Avendanha, head de sucesso na Proz Educação, saber identificar falhas e desenvolver métodos personalizados é o ideal para atuar de forma mais competitiva. "É importante as empresas terem um olhar para o alinhamento dos treinamentos com as reais demandas e expectativas de mercado. Toda empresa que tem compromisso com a qualidade das entregas deve possuir a educação continuada como caminho principal. É cada vez mais necessário que as organizações prezem por um alinhamento dentro dos processos, além da compatibilidade entre os valores, crenças e atitudes do indivíduo com os da organização", afirma.

Como é o caso do "Emccamp Talks", por meio do qual a Emccamp Residencial promove a troca de experiências como chave para o aprendizado contínuo através de um espaço de diálogo para os colaboradores. O evento já recebeu diversas vozes de impacto, entre elas o jornalista Vladimir Vilaça, a doutora em Finanças e especialista em Investimentos, Rafaella Miranda e a astronauta Laysa Peixoto, primeira brasileira a comandar uma equipe da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa). "Os encontros não só informam e inspiram, mas também promovem um ambiente de aprendizado contínuo, ajudando os colaboradores a se manterem atualizados com as tendências e desafios do mercado", aponta o diretor jurídico da Emccamp Residencial, Felipe Amarante Boaventura.

Já o projeto "Escola Emccamp" foi criado para qualificar e aprimorar profissionais para atuar no setor da construção. Por meio da iniciativa, a empresa já realizou cursos de técnica de assentamento de revestimento cerâmico e de azulejista. O planejamento inclui a expansão das especializações para mais áreas, como a formação de montadores de forma e pintores.

Ferramentas de formação

Para Laudeline Soeiro, gerente de capital humano do Grupo EPO, já é fato que a valorização dos treinamentos corporativos avançou e se tornou uma ferramenta de autoridade reconhecida. Na empresa, um exemplo é o projeto 'Evoluir mais', parte de uma trilha de desenvolvimento criada para todos os colaboradores, que conta com um levantamento 360 e cursos com diversas abordagens. "Sempre trabalhamos com a aplicação de treinamentos técnicos e comportamentais pontuais, que ocorriam sob demanda. Agora, através do projeto, há uma avaliação completa e integrada de todos os possíveis gaps da empresa e, posteriormente, um planejamento contínuo de planos de desenvolvimento personalizados para cada colaborador", relata.

No projeto, existe tanto o trabalho sobre os aspectos técnicos, como cursos presenciais de construção civil, quanto uma atenção às questões comportamentais e de desenvolvimento de lideranças. Outro diferencial foi a contratação de uma plataforma on-line com cursos gravados, todos com carga horária extensa, provas e certificados. "Nosso objetivo é que o colaborador seja o protagonista da própria carreira e que não precise mais esperar a empresa oportunizar aprendizados para que evoluam pessoal e profissionalmente", completa a gerente.

Profissionais impulsionados pelo protagonismo também apostam em continuar evoluindo. Pelo menos é o que garante a diretora de RH do Grupo Farmácia Artesanal, Fernanda Domiciano, definindo a leveza no ecossistema de treinamentos como um padrão da rede. O grupo conta com um planejamento de formação tanto para colaboradores quanto para a rede franqueada. Segundo a diretora, se a média de treinamentos no mercado brasileiro é de 23 a 24 hors por colaborador no ano, na Farmácia Artesanal, as métricas são superiores a 32 horas anuais. "É um reflexo do quanto acreditamos que o desenvolvimento é um pilar fundamental", afirma.

Por meio de uma formação gamificada com aprendizagem mista e interação e trocas entre os colaboradores, o grupo amplia a missão de promover o bem-estar para os clientes e sustenta esse valor sob o corpo que movimenta a empresa. Para a diretora, trata-se de buscar evolução comum sob uma perspectiva de continuidade. "Tentamos sempre trazer o legado do fundador Evandro Tokarski e da sua filha, atual CEO, Naiana Tokarski, que são um verdadeiro símbolo de 'lifelong learning', ou seja, de busca insaciável por conhecimento", enfatiza.

Além dos colaboradores

A Aero Engenharia, especialista em Geoanalytics, excedeu os limites internos e levou capacitações a um grupo muito importante: os clientes. Nesse caso, a companhia, que desenvolveu a primeira solução geotecnológica para o combate à dengue no Brasil, o Techdengue, estabeleceu uma agenda de treinamentos para os gestores públicos dos mais de 500 municípios que aderiram à tecnologia.

A solução tem como principal ferramenta drones equipados por tecnologia patenteada que atuam com a identificação e tratamento de focos de reprodução do Aedes aegypti. Além da ação profilática, são entregues aos gestores de saúde pública inteligência da informação por meio de uma plataforma de dados exclusiva com o objetivo de promover a gestão orientada por dados no âmbito das arboviroses.

Representantes dos municípios passam por um treinamento prévio com o intuito de serem preparados para receber a tecnologia de forma adequada. "Por se tratar de um produto novo é de extrema importância que os municípios conheçam a metodologia e entendam como vão funcionar, na prática, todas as etapas do Techdengue, para que consigam extrair o máximo de benefícios da solução", afirma o CEO da Aero Engenharia, Cláudio Ribeiro. "São treinamentos presenciais com demonstrações práticas nos drones e componentes on-line para atender diversas modalidades de aprendizado", conclui.

Website: https://emccamp.com.br/